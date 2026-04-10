Потери бюджета Петербурга от теневой занятости оценены в 18 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Недополученные доходы бюджета Петербурга из-за теневой занятости составляют около 18 млрд рублей, сообщила на Петербургском международном форуме труд заместитель председателя комитета финансов города Лилия Фалалеева.

"В 2025 году численность неработающего населения в Петербурге составила 2 896 000 человек. Из них около 430 тысяч - это граждане трудоспособного возраста, которые с высокой долей вероятности находятся в теневом секторе экономики. Для бюджета, если даже таким экспертным расчетом оценить НДФЛ, - это 18 млрд рублей", - сказала она.

Она напомнила, что НДФЛ остается основным доходным источником города. В 2026 году его доля в доходах бюджета достигла 46%, а за последние 10 лет этот показатель колебался от 40% до 47%, конкурируя с налогом на прибыль. При этом, добавила замглавы комитета, налоговая отдача от самозанятых и индивидуальных предпринимателей остается значительно ниже, хотя и растет.

Фалалеева также сообщила, что Смольный активно участвует в межведомственных комиссиях по легализации теневой занятости. В частности, город выявил проблему с исполнителями государственных контрактов.

"Мы хотим расширить условия для претендентов на получение госзаказа. Одним из условий должна быть средняя заработная плата не ниже МРОТ и отсутствие задолженности", - добавила представитель комитета.

Кроме того, Петербург предлагает ввести административную ответственность за неявку работодателя на заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости, а также разрешить использовать протоколы таких комиссий в качестве основания для внеплановых контрольных мероприятий.

По данным замглавы комитета, в 2025 году благодаря легализационным мероприятиям в бюджет дополнительно поступило более 600 млн рублей.

НДФЛ Петербург Смольный Лилия Фалалеева
Власти обсуждают 20%-й windfall tax со "сверхприбыли" 2025 года

 Власти обсуждают 20%-й windfall tax со "сверхприбыли" 2025 года

Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana

 Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana

Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

 Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

Глава РСПП ждет скорое внесение в Думу поправок о сроках исковой давности по приватизации

"АвтоВАЗ" заявил об устойчивом финансовом положении по итогам I квартала

 "АвтоВАЗ" заявил об устойчивом финансовом положении по итогам I квартала

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Банка РМП"

 ЦБ РФ отозвал лицензию у "Банка РМП"

Возможность экспорта Саудовской Аравии упала на 0,7 млн б/с из-за атак Ирана

Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

 Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1552 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 118 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов