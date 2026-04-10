Потери бюджета Петербурга от теневой занятости оценены в 18 млрд рублей

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Недополученные доходы бюджета Петербурга из-за теневой занятости составляют около 18 млрд рублей, сообщила на Петербургском международном форуме труд заместитель председателя комитета финансов города Лилия Фалалеева.

"В 2025 году численность неработающего населения в Петербурге составила 2 896 000 человек. Из них около 430 тысяч - это граждане трудоспособного возраста, которые с высокой долей вероятности находятся в теневом секторе экономики. Для бюджета, если даже таким экспертным расчетом оценить НДФЛ, - это 18 млрд рублей", - сказала она.

Она напомнила, что НДФЛ остается основным доходным источником города. В 2026 году его доля в доходах бюджета достигла 46%, а за последние 10 лет этот показатель колебался от 40% до 47%, конкурируя с налогом на прибыль. При этом, добавила замглавы комитета, налоговая отдача от самозанятых и индивидуальных предпринимателей остается значительно ниже, хотя и растет.

Фалалеева также сообщила, что Смольный активно участвует в межведомственных комиссиях по легализации теневой занятости. В частности, город выявил проблему с исполнителями государственных контрактов.

"Мы хотим расширить условия для претендентов на получение госзаказа. Одним из условий должна быть средняя заработная плата не ниже МРОТ и отсутствие задолженности", - добавила представитель комитета.

Кроме того, Петербург предлагает ввести административную ответственность за неявку работодателя на заседание межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости, а также разрешить использовать протоколы таких комиссий в качестве основания для внеплановых контрольных мероприятий.

По данным замглавы комитета, в 2025 году благодаря легализационным мероприятиям в бюджет дополнительно поступило более 600 млн рублей.