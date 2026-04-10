Глава РСПП ждет скорое внесение в Думу поправок о сроках исковой давности по приватизации

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Бизнес ожидает, что Госдума скоро рассмотрит законопроект, устанавливающий 10-летний срок исковой давности в отношении приватизационных сделок. Как сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, внесение документа в нижнюю палату парламента может состояться на следующей неделе.

"Законопроект может в ближайшее время быть внесен в Государственную думу. На следующей неделе", - сказал он в кулуарах церемонии вручения премии "Наш вклад".

В конце марта законопроект об введении срока исковой давности, по истечении которого суд отказывает в иске публично-правового образования об истребовании незаконно приватизированного имущества, на уровне, предусмотренном Гражданским кодексом, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Законопроект предлагает изменения в статью 217 части первой ГК. Она дополняется положением о том, что в случае применения гражданско-правовых последствий нарушения требований законодательства при приватизации подлежат применению установленные кодексом сроки исковой давности и правила их исчисления (три года с момента выявления нарушения). При этом срок давности во всяком случае не может превышать десять лет со дня выбытия такого имущества из публичной собственности.

"Такое решение даст сигнал о гарантиях собственности лицам, которые развивали и инвестировали в предприятия длительные годы, даже в тех случаях, когда при приватизации имущества более десяти лет назад не все процедуры были выполнены в соответствии с законом", - говорится в пояснительной записке к проекту.

При этом процессы изъятия имущества по "антикоррупционным" и "антиэкстремистским" искам затронуты не будут.

Законопроектом предусмотрены переходные положения в части его применения к требованиям, сроки предъявления которых возникли со дня вступления в силу законопроекта, а также к требованиям, сроки предъявления которых возникли до дня вступления в силу законопроекта, если судебные решения по этим требованиям не вступили в законную силу.

Поручение правительству зафиксировать в законодательстве сроки давности для приватизационных сделок дал президент Владимир Путин после Петербургского международного экономического форума в 2025 году. Тогда же глава государства, комментируя возможность массового пересмотра итогов приватизации 1990-х годов, призвал "закрыть тему раз и навсегда, на всю оставшуюся жизнь" и подчеркнул, что власти не намерены проводить масштабную национализацию этих активов.