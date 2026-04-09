Возможность экспорта Саудовской Аравии из-за атак упала на 0,7 млн б/с

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ряд объектов топливно-энергетического комплекса Саудовской Аравии был поврежден из-за атак, передает госагентство королевства со ссылкой на официальный источник в Минэнерго страны.

"В частности, были атакованы насосные станции на жизненно важном трубопроводе Восток-Запад (он позволяет экспортировать нефть без использования перекрытого Ормузского пролива - ИФ), что привело к потере примерно 700 тыс. б/с, перекачиваемых по трубопроводу, который является основным маршрутом снабжения мировых рынков в этот период. Нападение также коснулось производственного комплекса в Манифе (офшорное нефтяное месторождение мощностью 900 тыс. б/с с наземным комплексом по нефте- и газосепарации, откуда продукция поставляется на нефтехимические заводы - ИФ), что привело к сокращению его производственной мощности примерно на 300 тыс. б/с", - сообщает агентство.

Нефтепровод Восток-Запад позволял госкомпании Saudi Aramco перенаправлять нефть в объеме до 7 млн б/с в порт Янбу на Красном море вместо экспорта через Ормузский пролив. Как сообщали источники FT, нефтепровод был атакован спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал двухнедельное перемирие с Ираном.

Источник в Минэнерго королевства отмечает, что жизненно важные энергетические объекты Саудовской Аравии в последнее время подвергаются многочисленным атакам. Эти атаки затронули объекты по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа, а также нефтехимические предприятия и электроэнергетический сектор в Эр-Рияде, Восточной провинции и промышленном городе Янбу.

Также, ранее, отмечает источник в Минэнерго, атакам подверглись объекты комплекса Khurais (Хурайс - нефтяное месторождение с комплексом по нефте- и газосепарации - ИФ), которые привели к снижению его производственной мощности на 300 тыс. б/с. В результате общее снижение мощностей королевства по добыче достигло 600 тыс. б/с.

"Атаки также распространились на основные нефтеперерабатывающие мощности, включая SATORP (нефтеперерабатывающий комплекс, совместное предприятие Saudi Aramco и французской TotalEnergies - ИФ) и НПЗ Рас-Танура ( Ras Tanura, управляется Saudi Aramco), НПЗ SAMREF в порте Янбу (СП Saudi Aramco и китайской Sinopec - ИФ) и НПЗ Riyadh, что напрямую повлияло на экспорт продуктов переработки на мировые рынки. Перерабатывающие мощности в Джуайме (Ju'aymah, газоперерабатывающий комплекс, включающий терминал по экспорту сжиженного углеводородного газа - ИФ) также были пострадали в результате пожара, повлияв на экспорт СУГ и широкой фракции жидких углеводородов", - сообщает агентство.

В результате атак один гражданин Саудовской Аравии, работавший в службе промышленной безопасности Саудовской энергетической компании, погиб, еще семь граждан Саудовской Аравии, работавших в компании, получили ранения.

Агентство не уточняет, получили ли повреждения нефте- и газоперерабатывающие мощности. Ранее сообщалось, что НПЗ Рас-Танура подвергался атакам несколько раз и возобновлял работу.

В королевстве предупреждают, что продолжение атак ведет к снижению предложения энергоресурсов и замедляет восстановление, влияя на безопасность поставок для стран-потребителей и способствуя повышению волатильности на нефтяных рынках. "Это уже негативно сказалось на мировой экономике, особенно в связи с истощением значительной части оперативных и аварийных запасов, что повлияло на доступность поставок и ограничило возможности реагирования на этот дефицит", - подчеркивается в сообщении.