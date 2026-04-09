Возможность экспорта Саудовской Аравии из-за атак упала на 0,7 млн б/с

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ряд объектов топливно-энергетического комплекса Саудовской Аравии был поврежден из-за атак, передает госагентство королевства со ссылкой на официальный источник в Минэнерго страны.

"В частности, были атакованы насосные станции на жизненно важном трубопроводе Восток-Запад (он позволяет экспортировать нефть без использования перекрытого Ормузского пролива - ИФ), что привело к потере примерно 700 тыс. б/с, перекачиваемых по трубопроводу, который является основным маршрутом снабжения мировых рынков в этот период. Нападение также коснулось производственного комплекса в Манифе (офшорное нефтяное месторождение мощностью 900 тыс. б/с с наземным комплексом по нефте- и газосепарации, откуда продукция поставляется на нефтехимические заводы - ИФ), что привело к сокращению его производственной мощности примерно на 300 тыс. б/с", - сообщает агентство.

Нефтепровод Восток-Запад позволял госкомпании Saudi Aramco перенаправлять нефть в объеме до 7 млн б/с в порт Янбу на Красном море вместо экспорта через Ормузский пролив. Как сообщали источники FT, нефтепровод был атакован спустя несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп анонсировал двухнедельное перемирие с Ираном.

Источник в Минэнерго королевства отмечает, что жизненно важные энергетические объекты Саудовской Аравии в последнее время подвергаются многочисленным атакам. Эти атаки затронули объекты по добыче, транспортировке и переработке нефти и газа, а также нефтехимические предприятия и электроэнергетический сектор в Эр-Рияде, Восточной провинции и промышленном городе Янбу.

Также, ранее, отмечает источник в Минэнерго, атакам подверглись объекты комплекса Khurais (Хурайс - нефтяное месторождение с комплексом по нефте- и газосепарации - ИФ), которые привели к снижению его производственной мощности на 300 тыс. б/с. В результате общее снижение мощностей королевства по добыче достигло 600 тыс. б/с.

"Атаки также распространились на основные нефтеперерабатывающие мощности, включая SATORP (нефтеперерабатывающий комплекс, совместное предприятие Saudi Aramco и французской TotalEnergies - ИФ) и НПЗ Рас-Танура ( Ras Tanura, управляется Saudi Aramco), НПЗ SAMREF в порте Янбу (СП Saudi Aramco и китайской Sinopec - ИФ) и НПЗ Riyadh, что напрямую повлияло на экспорт продуктов переработки на мировые рынки. Перерабатывающие мощности в Джуайме (Ju'aymah, газоперерабатывающий комплекс, включающий терминал по экспорту сжиженного углеводородного газа - ИФ) также были пострадали в результате пожара, повлияв на экспорт СУГ и широкой фракции жидких углеводородов", - сообщает агентство.

В результате атак один гражданин Саудовской Аравии, работавший в службе промышленной безопасности Саудовской энергетической компании, погиб, еще семь граждан Саудовской Аравии, работавших в компании, получили ранения.

Агентство не уточняет, получили ли повреждения нефте- и газоперерабатывающие мощности. Ранее сообщалось, что НПЗ Рас-Танура подвергался атакам несколько раз и возобновлял работу.

В королевстве предупреждают, что продолжение атак ведет к снижению предложения энергоресурсов и замедляет восстановление, влияя на безопасность поставок для стран-потребителей и способствуя повышению волатильности на нефтяных рынках. "Это уже негативно сказалось на мировой экономике, особенно в связи с истощением значительной части оперативных и аварийных запасов, что повлияло на доступность поставок и ограничило возможности реагирования на этот дефицит", - подчеркивается в сообщении.

Хроника 28 февраля – 09 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ливан не будет вести переговоры с Израилем без предварительного прекращения огня

 Ливан не будет вести переговоры с Израилем без предварительного прекращения огня

Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля

Власти Ирана заявили, что выведут управление Ормузским проливом на новый уровень

В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана

 В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана

Власти Израиля решили начать прямые переговоры с Ливаном

Рютте назвал невозможным вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем

Рост цен на нефть ускорился

 Рост цен на нефть ускорился

Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

 Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

 Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1535 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 112 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8960 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов