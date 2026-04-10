Росстат отметил подорожание яиц в марте на 10,3%

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В марте продукты питания в России к февралю подорожали на 0,3%, алкогольные напитки подорожали на 0,9%, сообщил Росстат.

Темпы роста по сравнению с февралем замедлились. В феврале они составили соответственно 0,8% и 1,6%, в январе - 1,8% и 3%.

С начала года цены на продукты питания стали выше на 2,9% (на алкоголь - на 5,5%), в годовом выражении - на 4,3% (на 10,7%).

Наибольшие темпы роста (за исключением плодоовощной продукции) в марте показали яйца, подорожавшие на 10,3%. Рост ускорился с 9,3% в феврале. С начала года яйца стали дороже на 21,9%, по сравнению с мартом 2025 года - на 3,1%.

На мясном рынке больше всего подорожала говядина - на 1,8%. Цены на печень птицы выросли на 0,9%, говяжью и свиную печень - на 0,8%, баранину и мясо индейки - на 0,7%. В то же время цены на мясо кур снизились на 2%, бескостную свинину - на 0,7%, куриные окорочка - на 0,5%.

Мороженая неразделанная рыба подорожала на 1,2%, мороженая разделанная - на 0,6%, мороженые кальмары, живая и охлажденная рыба - на 1%, консервы рыбные в масле - на 0,8%. Цены на мороженые креветки, рыбное филе, консервы в томатном соусе, филе сельди - снизились на 0,3%.

Цены на пшено выросли на 1%, манную крупу - на 0,9%, овсяную и перловую - на 0,7%. Рис подешевел на 0,9%. Цены на хлеб ржаной поднялись на 0,9%, пшеничный хлеб и булочные изделия - на 0,8%, пшеничную муку - на 0,5%.

Кроме того, сахар-песок подорожал на 2,6%, водка - на 1,4%, соль - на 1,3%, овощные консервы для детского питания, карамель, зефир, пастила, торты, вина, пиво, газированные напитки, питьевая и минеральная вода - от 0,7% до 1,2%.

Цены на оливковое масло снизились на 2,1%, сливочное масло - на 1,1%, питьевые сливки - на 0,8%, сыры - на 0,6%, маргарин и шоколад - на 0,5%, чай, кофе, какао - на 0,4%.

