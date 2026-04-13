Цена алюминия на LME подскочила до максимума за 4 года на опасениях проблем с поставками

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Алюминий подорожал до максимума за четыре года на торгах в Лондоне в понедельник на фоне новой волны опасений недостаточных поставок металла на мировой рынок из-за ближневосточного конфликта.

Переговоры между Ираном и США, прошедшие на минувших выходных в Пакистане, завершились без достижения сторонами каких-либо договоренностей. Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы, в связи с чем американские военные начинают морскую блокаду Ирана.

Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) торгуются на уровне $3555 за тонну, что на 1,6% выше значения на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов цена поднималась до $3569 за тонну, обновив максимум с марта 2022 года.

"Растущие геополитические риски на Ближнем Востоке усиливают риски для поставок и производства алюминия", - отмечают аналитики ING.

Военный конфликт в регионе уже вынудил некоторые местные алюминиевые предприятия сократить производство, а также привел к нарушению поставок металла из-за закрытия Ормузского пролива.

На долю региона до начала конфликта приходилось порядка 9% мировых поставок алюминия.

Наиболее активно торгуемые контракты на алюминий на Шанхайской фьючерсной бирже к закрытию рынка в понедельник подорожали на 0,55%, до 24760 юаней ($3623,38) за тонну.

