Глава МИД Ирана обвинил США в срыве переговоров в Исламабаде

Спикер иранского парламента заявил, что Тегеран готов "преподать более серьезный урок" противникам

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил Вашингтон в том, что переговоры в Исламабаде закончились неудачей.

"В ходе интенсивных переговоров на самом высоком уровне за последние 47 лет Иран добросовестно сотрудничал с США, чтобы положить конец войне. Но когда мы были всего в нескольких дюймах от "Исламабадского меморандума о взаимопонимании", мы столкнулись с максимализмом, изменением правил игры и блокадой", - написал Аракчи в понедельник в соцсети X, добавив, что США "не усвоили никаких уроков".

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф, в свою очередь, заявил, что его страна не поддается угрозам США и готова "преподать более серьезный урок" противникам.

"Если вы начнете войну, мы будем сражаться с вами, и, если вы будете придерживаться логики, мы будем относиться к вам логично. Мы не подчинимся никаким угрозам. Проверьте нашу решимость еще раз, чтобы мы преподали вам более серьезный урок", - цитирует его заявление телеканал Press TV.

Позднее Галибаф отреагировал на угрозу военно-морской блокады со стороны США.

"Наслаждайтесь текущей ценой на бензин. (...) Из-за так называемой "блокады" скоро вы будете тосковать по бензину стоимостью $4-5", - написал он в соцсети X.

Ранее сообщалось, что Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) в понедельник днем начнет блокировать возможность войти в иранские порты или выйти из них для всех судов.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы, в связи с чем американские военные начинают морскую блокаду Ирана.