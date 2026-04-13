Morgan Stanley по-прежнему прогнозирует Brent по $110 за баррель во II квартале

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley сохранили прогноз для средней цены нефти марки Brent на второй квартал текущего года на уровне $110 за баррель и на третий квартал на уровне $100 за баррель, сообщает Reuters со ссылкой на сам банк.

В 2027 году нефть подешевеет до $80 за баррель.

В базовом сценарии аналитиков экспорт нефти через Ормузский пролив останется незначительным в апреле, а в мае-июне удастся восстановить 70% потерянных поставок. К октябрю транзит вернется на прежний уровень.

Удары Ирана по объектам нефтяной инфраструктуры стран Персидского залива приведут к тому, что на мировом рынке нефти будет наблюдаться дефицит предложения в текущем году, полагают аналитики. Ранее ожидалось, что предложение будет значительно превышать спрос.

В понедельник Brent торгуется у $102 за баррель после того, как президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива после неудачных переговоров с Ираном.

