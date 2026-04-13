Иран пригрозил ответными мерами портам в Персидском заливе в случае блокады

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник предупредил, что "ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности", если его собственным портам будет угрожать американская блокада, сообщило агентство (ISNA).

"Безопасность портов в Персидском и Оманском заливах либо для всех, либо ни для кого", - заявил представитель КСИР, которого цитирует агентство.

Представитель назвал действия США "незаконными" и примером "морского пиратства". "Суда, связанные с врагом, не имеют права проходить через Ормузский пролив", - указал представитель.

Ранее американское Центральное командование (CENTCOM) заявило, что блокада Ормузского пролива начнется в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по московскому). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.

Хроника 28 февраля – 13 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР Персидский залив Ормузский пролив США
Новости по теме

Иран пригрозил ответными мерами портам в Персидском заливе в случае блокады

Минобороны сообщило о продолжении боевых действий после пасхального перемирия

Природный пожар перекинулся из Монголии на территорию Забайкалья

Иран не будет пропускать через Ормузский пролив корабли недружественных стран

 Иран не будет пропускать через Ормузский пролив корабли недружественных стран

Politico отметило, что Венгрия при новом премьере вряд ли быстро изменит позицию по Украине

 Politico отметило, что Венгрия при новом премьере вряд ли быстро изменит позицию по Украине

Аракчи назвал "максималистские требования" США помехой переговорам

Brent подорожала до $102,12 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 апреля

Европейские лидеры поздравили Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

 Европейские лидеры поздравили Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Дефицит бюджета США в марте вырос на 2,2%, за I финполугодие - упал на 10,6%

 Дефицит бюджета США в марте вырос на 2,2%, за I финполугодие - упал на 10,6%
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1626 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8992 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов