Иран пригрозил ответными мерами портам в Персидском заливе в случае блокады

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник предупредил, что "ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности", если его собственным портам будет угрожать американская блокада, сообщило агентство (ISNA).

"Безопасность портов в Персидском и Оманском заливах либо для всех, либо ни для кого", - заявил представитель КСИР, которого цитирует агентство.

Представитель назвал действия США "незаконными" и примером "морского пиратства". "Суда, связанные с врагом, не имеют права проходить через Ормузский пролив", - указал представитель.

Ранее американское Центральное командование (CENTCOM) заявило, что блокада Ормузского пролива начнется в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по московскому). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.