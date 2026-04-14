Китай в феврале сократил общий импорт газа на 11% на фоне концентрации объемов СПГ в Европе из-за морозов

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Китай в феврале 2026 года импортировал суммарно (по трубопроводам и в виде СПГ) 10,641 млрд куб. м природного газа, что на 11% меньше, чем годом ранее (11,9 млрд куб. м), сообщает Главное таможенное управление КНР.

При нисходящей динамике в годовом исчислении по отношению к январю 2026 года среднесуточный импорт газа в феврале вырос на 6% - до 380 млн кубометров в сутки.

По "трубе" Китай получает газ из пяти стран: России, Казахстана, Туркмении, Узбекистана и Мьянмы. Динамику поставок и их качественную структуру определяет прежде всего выход российских поставок по газопроводу "Сила Сибири" на плановый уровень. Со своей стороны, Узбекистан уже сообщал о возобновлении в феврале поставок газа на экспорт, правда, в очень незначительном объеме.

Для Китая все более важным источником поставок стали газопроводы, а не СПГ. При этом страна все более активно перепродает сжиженный природный газ из своего портфеля другим покупателям региона.

На мировом рынке СПГ минувшей зимой главным фактором была холодная погода в Европе. Лишенные доступа к российским поставкам европейские покупатели в борьбе за дополнительные партии СПГ предлагали заметные премии по отношению к ценам в Азии.

Россия является одним из крупнейших поставщиков СПГ в Китай. Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF), "Газпром СПГ Портовая" и "Криогаз-Высоцк".

Детальную статистику по способам доставки, а также поставщикам ГТУ КНР опубликует позднее, 18 и 20 апреля.

