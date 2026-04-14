Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне дорогой нефти

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль укрепляется на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1305 руб. (-4,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,33 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Пара юань/рубль закрепится во вторник в нижней половине диапазона 11-11,5 руб./юань, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В понедельник рубль продолжил тенденцию к укреплению, в результате чего пара юань/рубль потеряла 0,5%, закончив сессию чуть ниже 11,2 руб./юань, - отмечает эксперт в комментарии. - Причины, способствующие росту национальной валюты, остаются те же. На рынке сохраняется смещение баланса в сторону предложения иностранной валюты как за счет пониженного спроса на валюту со стороны импортеров и инвесторов, так и за счет стабильного предложения валюты со стороны экспортеров".

Более того, во второй половине апреля предложение валюты может вырасти из-за поступления валютной выручки от продажи нефти по более высоким ценам и подготовки экспортеров к налоговым выплатам, считает Зварич. По оценкам аналитика, объем отчислений в бюджет со стороны крупных нефтегазовых компаний может вырасти 1,3-1,4 раза относительно марта и вдвое относительно уровня февраля. В такой ситуации экспортеры могут предъявить повышенный спрос на рублевую ликвидность через конвертацию валюты.

"Учитывая эти факторы, по нашим оценкам, в рамках сессии вторника пара юань/рубль закрепится в нижней половине диапазона 11-11,5 руб./юань, - прогнозирует аналитик банка. - При этом юань может предпринять попытки перехода к восстановлению за счет фиксации прибыли по коротким позициям, однако основной тенденцией останется смещение китайской валюты к нижней границе данного коридора".

Цены на нефть немного опускаются во вторник утром на ожиданиях, что Вашингтон и Тегеран могут возобновить переговоры об урегулировании конфликта после начала блокады Ормузского пролива американскими военными силами.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени составляет $98,71 за баррель, что на 0,64% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 2,12%, до $96,97 за баррель.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, США и Иран обсуждают проведение еще одного раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

