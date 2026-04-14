МЭА сменило прогноз мирового спроса на нефть в 2026 году на снижение на 0,1 млн б/с

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2026 году к 2025 году снизится на 84 тысячи б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.

Месяцем ранее МЭА прогнозировало рост данного показателя на 644 тысячи б/с. Таким образом, аналитики понизили свою оценку на 730 тысяч б/с.

МЭА разнонаправленно скорректировало абсолютные данные по мировому спросу на нефть: оценка в 2024 году выросла со 103,31 млн б/с до 103,49 млн б/с, в 2025-м - со 104,12 млн б/с до 104,34 млн б/с, в 2026-м - снизилась со 104,77 млн б/с до 104,26 млн б/с. Таким образом, оценка по итогам 2025 года была повышена на 38 тысяч б/с: с 813 тысяч б/с до 851 тысячи б/с.

Главным фактором изменения прогноза на 2026 год МЭА называет последствия конфликта на Ближнем Востоке, которые привели к росту цен, нарушению логистики и выбытию добычных мощностей.

"В нашем базовом прогнозе темпы снижения спроса замедлятся после нормализации цепочек поставок с мая, а также по мере того как улучшение макроэкономических перспектив и падение цен на нефть будут стимулировать спрос в дальнейшем. Соответственно, прогнозируется, что снижение на 1,5 млн б/с в годовом исчислении во втором квартале сменится ростом на 70 тысяч б/с - в третьем и на 610 тыся б/с - в четвертом", - говорится в отчете.

По прогнозу МЭА, спрос в странах ОЭСР в 2026 году снизится на 236 тысяч б/с, до 45,65 млн б/с (предыдущий отчет - снижение на 40 тысяч б/с, до 45,84 млн б/с), в странах не-ОЭСР - увеличится на 152 тысячи б/с, до 58,61 млн б/с (в предыдущем месяце МЭА прогнозировало рост на 684 тысячи б/с, до 58,92 млн б/с).

Наблюдаемые мировые запасы нефти в марте снизились на 85 млн баррелей, опустившись примерно до 8,1 млрд баррелей. При этом за пределами стран Персидского залива резервы сократились более значительно - на 205 млн баррелей. Запасы нефти в танкерах снизились на 107 млн баррелей. Это произошло на фоне блокады Ормузского пролива, из-за чего объем партий, находящихся в пути, сократился на 181 млн баррелей. Запасы в плавучих хранилищах на Ближнем Востоке выросли в марте на 100 млн баррелей, на суше - на 20 млн баррелей.

Китай продолжил пополнять свои стратегические нефтяные резервы, увеличив их в прошлом месяце на 40 млн баррелей. При этом другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона в совокупности сократили в марте запасы на 37 млн баррелей.