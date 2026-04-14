Поиск

МЭА сменило прогноз мирового спроса на нефть в 2026 году на снижение на 0,1 млн б/с

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в мире в 2026 году к 2025 году снизится на 84 тысячи б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.

Месяцем ранее МЭА прогнозировало рост данного показателя на 644 тысячи б/с. Таким образом, аналитики понизили свою оценку на 730 тысяч б/с.

МЭА разнонаправленно скорректировало абсолютные данные по мировому спросу на нефть: оценка в 2024 году выросла со 103,31 млн б/с до 103,49 млн б/с, в 2025-м - со 104,12 млн б/с до 104,34 млн б/с, в 2026-м - снизилась со 104,77 млн б/с до 104,26 млн б/с. Таким образом, оценка по итогам 2025 года была повышена на 38 тысяч б/с: с 813 тысяч б/с до 851 тысячи б/с.

Главным фактором изменения прогноза на 2026 год МЭА называет последствия конфликта на Ближнем Востоке, которые привели к росту цен, нарушению логистики и выбытию добычных мощностей.

"В нашем базовом прогнозе темпы снижения спроса замедлятся после нормализации цепочек поставок с мая, а также по мере того как улучшение макроэкономических перспектив и падение цен на нефть будут стимулировать спрос в дальнейшем. Соответственно, прогнозируется, что снижение на 1,5 млн б/с в годовом исчислении во втором квартале сменится ростом на 70 тысяч б/с - в третьем и на 610 тыся б/с - в четвертом", - говорится в отчете.

По прогнозу МЭА, спрос в странах ОЭСР в 2026 году снизится на 236 тысяч б/с, до 45,65 млн б/с (предыдущий отчет - снижение на 40 тысяч б/с, до 45,84 млн б/с), в странах не-ОЭСР - увеличится на 152 тысячи б/с, до 58,61 млн б/с (в предыдущем месяце МЭА прогнозировало рост на 684 тысячи б/с, до 58,92 млн б/с).

Наблюдаемые мировые запасы нефти в марте снизились на 85 млн баррелей, опустившись примерно до 8,1 млрд баррелей. При этом за пределами стран Персидского залива резервы сократились более значительно - на 205 млн баррелей. Запасы нефти в танкерах снизились на 107 млн баррелей. Это произошло на фоне блокады Ормузского пролива, из-за чего объем партий, находящихся в пути, сократился на 181 млн баррелей. Запасы в плавучих хранилищах на Ближнем Востоке выросли в марте на 100 млн баррелей, на суше - на 20 млн баррелей.

Китай продолжил пополнять свои стратегические нефтяные резервы, увеличив их в прошлом месяце на 40 млн баррелей. При этом другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона в совокупности сократили в марте запасы на 37 млн баррелей.

МЭА ОЭСР Ормузский пролив Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8997 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1641 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов