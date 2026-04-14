МЭА отметило сокращение мировых поставок нефти в марте

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В марте объем мировых поставок нефти резко сократился на фоне ближневосточного конфликта - сразу на 10,1 млн баррелей в сутки (б/с), до 97 млн б/с; в апреле падение усугубится, говорится в отчете Международного энергетического агентства.

По оценке аналитиков МЭА, экспорт из стран Персидского залива в марте сократился на 15,8 млн б/с, до 8,7 млн б/с. При этом 70% этих поставок пришлись на Иран. Через Ормузский пролив в марте проходило в среднем 1,9 млн б/с против 14,2 млн б/с в феврале.

"Мы прогнозируем дальнейшее снижение мирового предложения в апреле - на 2,9 млн б/с, до 94,2 млн б/с, прежде чем оно начнет восстанавливаться с середины года", - говорится в отчете.

На этом фоне аналитики МЭА пересмотрели прогноз мирового предложения нефти в 2026 году: теперь они ожидают его снижения на 1,5 млн б/с - до 104,7 млн б/с. Месяцем ранее в организации прогнозировали рост мировых поставок на 1,1 млн б/с, до 107,2 млн б/с.

По оценке МЭА, добыча нефти странами ОПЕК+ в 2026 году снизится на 2,4 млн б/с - из-за атак на инфраструктуру стран Персидского залива и препятствий в экспорте - и составит 48,8 млн б/с. Страны, не входящие в альянс, нарастят нефтепроизводство на 850 тысяч б/с, до 55,9 млн б/с.