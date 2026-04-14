CEO United Airlines говорил о возможности слияния с American Airlines

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор United Airlines Holdings Скотт Кирби в разговорах с высокопоставленными представителями Белого дома затрагивал тему возможного слияния с American Airlines Group, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отмечают, что пока неясно, начала ли компания всерьез готовиться к возможной сделке.

United Airlines и American Airlines входят в число крупнейших авиаперевозчиков в США, вместе занимая около трети рынка. Возможное слияние наверняка привлечет пристальное внимание антимонопольных органов, полагает Bloomberg.

В конце марта Кирби говорил Bloomberg TV , что его компания будет готова к приобретению активов, если они будут выставлены на продажу в сложный для отрасли период, когда цены на топливо подскочили с началом военных действий на Ближнем Востоке.

Кирби ранее был президентом American Airlines, но покинул компанию, когда стало ясно, что совет директоров не планирует назначать его на должность CEO. Он стал президентом United Airlines в 2016 году и возглавил компанию в 2020 году.

Слияния авиакомпаний в США должны быть одобрены Министерством транспорта. Глава министерства Шон Даффи ранее говорил, что президент Дональд Трамп "любит большие сделки", и что на рынке авиаперевозок есть потенциал для слияний. При этом министр добавил, что в случае объединения компаниям придется избавляться от активов, поскольку власти не хотят, чтобы один перевозчик контролировал слишком большую долю рынка и имел сильное влияние на ценообразование.

Акции United Airlines на предварительных торгах во вторник дорожают на 1,7%, цена бумаг American Airlines растет на 4%. Капитализация первой компании составляет около $31 млрд, последней - $7,4 млрд.

