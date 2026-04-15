Поиск

Акционеры ВТБ одобрили конвертацию "префов" в обыкновенные акции

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Акционеры ВТБ приняли решение о размещении дополнительных обыкновенных акций банка ВТБ в рамках процесса конвертации привилегированных акций первого и второго типа, говорится в материалах банка.

Количество размещаемых обыкновенных акций банка ВТБ - 6,3 млрд штук, номинальная стоимость - 50 рублей каждая. Коэффициент конвертации определен как отношение номинальной цены одной привилегированной акции соответствующего типа к средневзвешенной цене одной обыкновенной акции по итогам торгов на Московской бирже за 2025 год, равной 82,67 руб.

"Конвертация привилегированных акций повышает прозрачность структуры акционерного капитала банка, делает оценку ВТБ более понятной для всех инвесторов. Важно, что конвертация сохраняет нынешнее распределение дивидендного потока в адрес миноритарных акционеров. В свою очередь, нам конвертация "префов" позволит оптимизировать структуру капитала при сохранении баланса интересов всех акционеров, включая миноритариев, и рассчитывать на рост акционерной стоимости в перспективе", - прокомментировал решение первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Акционеры также приняли решение утвердить изменения к уставу банка, связанные с увеличением предельного количества объявленных обыкновенных акций до 12,6 млрд штук с учетом потребности для проведения конвертации "префов". Ожидается, что в мае банк зарегистрирует изменения в устав.

Значительная часть капитала ВТБ существует в виде привилегированных акций двух типов суммарным номинальным объемом 521 млрд рублей, которые принадлежат государству. В прошлом году кредитная организация заявила, что намерена упростить структуру капитала и убрать из него "префы", которые миноритарии могут воспринимать как угрозу нарушения принципа равенства при распределении дивидендов. В конце февраля 2026 года был принят закон, дающий банку возможность конвертировать привилегированные акции.

ВТБ Дмитрий Пьянов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

