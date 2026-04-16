Минфин ждет возвращения нерезидентов на фондовый рынок России после стабилизации в мире

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Иностранные инвесторы придут на российский фондовый рынок, как только геополитическая ситуация станет более стабильной, сказал на Биржевом форуме "Московской биржи" замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Когда мы указ (президента о новых инвестициях нерезидентов - ИФ) готовили совместно с Банком России и когда президент согласился его подписать, все ожидали, что сейчас-сейчас, вот подпишут (и начнется приток новых денег на рынок - ИФ), но потом просто что-то там Дональд Трамп сказал, еще что-то такое... Потом одна война началась, потом вторая, я имею в виду Израиль, Иран и так далее. Все это явно не способствует. Я уверен, что год без новых войн в мире, если будет хотя бы, то западные инвесторы точно придут, я прям не сомневаюсь. Конечно, это будут не те объемы, которые были раньше, но я уверен, что они достойное место займут", - сказал он.

По его словам, летом 2025 года уже начали формироваться фонды для инвестирования иностранных денег в российский рынок.

"Я просто уверен, что надо чуть-чуть стабильности, когда люди массово перестанут находиться в защитных активах. Когда у вас война в Иране то ли начнется заново, то ли не начнется, все выбирают защитные стратегии", - добавил Моисеев.

Президент Владимир Путин в июле 2025 года подписал указ № 436 "О дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов", положения которого распространяются на нерезидентов как из дружественных, так и из недружественных стран. Для новых инвестиций им необходимо открыть счет нового типа - "Ин". Средства с этих счетов нерезиденты могут переводить за рубеж.

"Мосбиржа" предоставила возможность открытия счетов "Ин" в декабре. Нерезидентам доступны анонимные сделки со всеми российскими акциями, облигациями и паями фондов в основном режиме (с расчетами Т+1), с производными финансовыми инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов. Они также могут заключать сделки репо, участвовать в первичном размещении ценных бумаг.