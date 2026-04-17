Нефть Brent подешевела до $98,15 за баррель

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в пятницу благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп сообщил в четверг, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня на 10 дней, а США и Иран могут возобновить переговоры уже в предстоящие выходные.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $98,15 за баррель, что на $1,24 (1,25%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $4,46 (4,7%), до $99,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,36 (1,44%), до $93,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $3,4 (3,7%), до $94,69 за баррель.

Трамп также сказал журналистам в Белом доме в четверг, что морская блокада Ирана военными силами США проходит успешно, и это оказывает серьезное влияние на Тегеран.

Кроме того, по его словам, Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие в течение 20 лет, а также передать Штатам запасы обогащенного урана.

"Я думаю, мы очень близки к соглашению с Ираном", - заявил Трамп.

Ормузский пролив - ключевой маршрут экспорта добываемой в Персидском заливе нефти - остается фактически закрытым из-за конфликта США и Израиля с Ираном, который продолжается уже седьмую неделю. Тегеран удерживает этот путь закрытым для судов из других стран, а на этой неделе Штаты начали блокировать проход иранских танкеров через пролив.

По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки.

"Сейчас ключевая тема - не эскалация, а стабилизация, - отмечает аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева. - Нефтяной рынок посылает четкий сигнал: рост цен был вызван страхом, коррекция - дипломатией, а неопределённость будет и дальше подпитывать волатильность".