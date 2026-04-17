Поиск

Нефть Brent подешевела до $98,15 за баррель

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в пятницу благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп сообщил в четверг, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня на 10 дней, а США и Иран могут возобновить переговоры уже в предстоящие выходные.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $98,15 за баррель, что на $1,24 (1,25%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $4,46 (4,7%), до $99,39 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $1,36 (1,44%), до $93,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $3,4 (3,7%), до $94,69 за баррель.

Трамп также сказал журналистам в Белом доме в четверг, что морская блокада Ирана военными силами США проходит успешно, и это оказывает серьезное влияние на Тегеран.

Кроме того, по его словам, Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие в течение 20 лет, а также передать Штатам запасы обогащенного урана.

"Я думаю, мы очень близки к соглашению с Ираном", - заявил Трамп.

Ормузский пролив - ключевой маршрут экспорта добываемой в Персидском заливе нефти - остается фактически закрытым из-за конфликта США и Израиля с Ираном, который продолжается уже седьмую неделю. Тегеран удерживает этот путь закрытым для судов из других стран, а на этой неделе Штаты начали блокировать проход иранских танкеров через пролив.

По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки.

"Сейчас ключевая тема - не эскалация, а стабилизация, - отмечает аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева. - Нефтяной рынок посылает четкий сигнал: рост цен был вызван страхом, коррекция - дипломатией, а неопределённость будет и дальше подпитывать волатильность".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

 Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Brent прибавляет в цене более 3% на сообщениях о ситуации на Ближнем Востоке

 Brent прибавляет в цене более 3% на сообщениях о ситуации на Ближнем Востоке

Международные резервы РФ с 3 по 10 апреля увеличились на $7,3 млрд

Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

 Банк России после охлаждения экономики в I квартале ждет улучшения во II квартале

Поступление акцизов от алкоголя и табака в РФ в 2025 г. выросло на 12%

 Поступление акцизов от алкоголя и табака в РФ в 2025 г. выросло на 12%

Глава Минфина Катара ждет настоящих последствий войны с Ираном только через месяц-два

Силуанов сказал, что снижать цену отсечения в бюджетном правиле в 2026 году не нужно

В кабмин внесен список компаний с госучастием, которые должны будут провести IPO

Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

 Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1720 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9024 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 131 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов