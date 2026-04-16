Президент США считает, что очень близок к соглашению с Ираном

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - США очень близки к заключению соглашения по спорным вопросам с Ираном, заявил в четверг американский президент Дональд Трамп.

"Мы очень близки к тому, чтобы заключить сделку", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

По словам Трампа, "у нас с ними много вопросов, по которым есть консенсус".

В частности, по его словам, Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие.

Также Трамп заверил, что иранская сторона согласна передать США запасы обогащенного урана. "Они согласились отдать нам ядерную пыль", - сказал американский президент. Ядерной пылью он нередко называет обогащенный в Иране уран.

Иранские власти в последние годы неоднократно заявляли, что не стремятся получить подобное оружие.