РФ в марте увеличила экспорт нефти в КНР на 14%
Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Война на Ближнем Востоке внесла изменения в структуру нефтяного импорта КНР в марте, в то время как страны Персидского залива значительно сократили суммарный экспорт сырья, Россия и Бразилия смогли его нарастить, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
РФ - крупнейший экспортер нефти в Китай - в прошлом месяце поставляла в среднем 2,37 млн б/с. Это на 14% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, но на 12,5% меньше результата февраля, когда был установлен новый рекорд - 2,71 млн б/с. В абсолютном выражении Пекин закупил у России 10,07 млн тонн нефти (на $5,32 млрд) против 8,85 млн тонн в марте-2025 и 10,39 млн тонн в феврале-2026.
Суммарный экспорт нефти странами Персидского залива в Китай в марте снизился к аналогичному месяцу прошлого года на 25% и составил в среднем 3,98 млн б/с. В частности, Саудовская Аравия сократила поставки на 31%, до 1,38 млн б/с, Ирак - на 46%, до 935 тыс. б/с, Кувейт - вдвое, до 140 тыс. б/с, Катар - почти втрое, до 34 тыс. б/с. При этом Оман увеличил экспорт нефти в КНР на 46%, до 860 тыс. б/с, а ОАЭ - на 2%, до 630 тыс. б/с.
Бразилия продолжает закрепляться на китайском рынке, поставляя в страну пятый месяц подряд более 1 млн б/с. В марте она экспортировала в среднем 1,18 млн б/с, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Также растет экспорт из Индонезии, через которую могут проходить потоки иранской нефти для обхода санкций. В марте страна поставила в КНР 1,31 млн б/с, в то время как годом ранее вообще не экспортировала туда нефть. Поставки из Малайзии, которую традиционно считают основным промежуточным пунктом по доставке в страну нефти из Ирана, в прошлом месяце снизились на 41%, до 1,21 млн б/с.
По итогам первого квартала Россия с отрывом остается лидирующим экспортером нефти в КНР - 31,86 млн тонн (или 2,58 млн б/с, +31%). Далее следуют Саудовская Аравия - 17,9 млн тонн (или 1,45 млн б/с, -11%), Бразилия - 14,99 млн тонн (или 1,22 млн б/с, + в 2 раза), Малайзия - 12,91 млн тонн (или 1,05 млн б/с, -30%), Ирак - 12,3 млн тонн (или 998 тыс. тонн, -30%).
Ниже представлены данные о поставках основных экспортеров нефти в КНР, в млн б/с
|март-26
|март-25
|изм. г/г
|февраль-26
|изм. март/фев.
|Россия
|2,37
|2,08
|+13,9%
|2,71
|-12,5%
|Сауд. Аравия
|1,38
|1,99
|-30,7%
|1,7
|-18,8%
|Индонезия
|1,31
|-
|-
|0,76
|+72,4%
|Малайзия
|1,21
|2,06
|-41,3%
|1,26
|-4%
|Ирак
|0,935
|1,73
|-46%
|0,92
|+1,6%
|ОАЭ
|0,63
|0,62
|+1,8%
|0,9
|-29,9%
|Бразилия
|1,18
|0,47
|+ в 2,5 раза
|1,24
|-4,8%
|Оман
|0,86
|0,59
|+45,8%
|0,63
|+36,5%
|Кувейт
|0,14
|0,29
|- в 2 раза
|0,23
|-39,1%
|Ангола
|0,57
|0,6
|-5%
|0,48
|+18,8%
|Канада
|0,32
|0,3
|+6,7%
|0,26
|+23,1%
|ВСЕГО
|11,77
|12,11
|-2,8%
|12,53
|-6,1%