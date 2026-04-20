Поиск

РФ в марте увеличила экспорт нефти в КНР на 14%

Фото: Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Война на Ближнем Востоке внесла изменения в структуру нефтяного импорта КНР в марте, в то время как страны Персидского залива значительно сократили суммарный экспорт сырья, Россия и Бразилия смогли его нарастить, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

РФ - крупнейший экспортер нефти в Китай - в прошлом месяце поставляла в среднем 2,37 млн б/с. Это на 14% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, но на 12,5% меньше результата февраля, когда был установлен новый рекорд - 2,71 млн б/с. В абсолютном выражении Пекин закупил у России 10,07 млн тонн нефти (на $5,32 млрд) против 8,85 млн тонн в марте-2025 и 10,39 млн тонн в феврале-2026.

Суммарный экспорт нефти странами Персидского залива в Китай в марте снизился к аналогичному месяцу прошлого года на 25% и составил в среднем 3,98 млн б/с. В частности, Саудовская Аравия сократила поставки на 31%, до 1,38 млн б/с, Ирак - на 46%, до 935 тыс. б/с, Кувейт - вдвое, до 140 тыс. б/с, Катар - почти втрое, до 34 тыс. б/с. При этом Оман увеличил экспорт нефти в КНР на 46%, до 860 тыс. б/с, а ОАЭ - на 2%, до 630 тыс. б/с.

Бразилия продолжает закрепляться на китайском рынке, поставляя в страну пятый месяц подряд более 1 млн б/с. В марте она экспортировала в среднем 1,18 млн б/с, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Также растет экспорт из Индонезии, через которую могут проходить потоки иранской нефти для обхода санкций. В марте страна поставила в КНР 1,31 млн б/с, в то время как годом ранее вообще не экспортировала туда нефть. Поставки из Малайзии, которую традиционно считают основным промежуточным пунктом по доставке в страну нефти из Ирана, в прошлом месяце снизились на 41%, до 1,21 млн б/с.

По итогам первого квартала Россия с отрывом остается лидирующим экспортером нефти в КНР - 31,86 млн тонн (или 2,58 млн б/с, +31%). Далее следуют Саудовская Аравия - 17,9 млн тонн (или 1,45 млн б/с, -11%), Бразилия - 14,99 млн тонн (или 1,22 млн б/с, + в 2 раза), Малайзия - 12,91 млн тонн (или 1,05 млн б/с, -30%), Ирак - 12,3 млн тонн (или 998 тыс. тонн, -30%).

Ниже представлены данные о поставках основных экспортеров нефти в КНР, в млн б/с

март-26март-25изм. г/гфевраль-26изм. март/фев.
Россия2,372,08+13,9%2,71-12,5%
Сауд. Аравия1,381,99-30,7%1,7-18,8%
Индонезия1,31--0,76+72,4%
Малайзия1,212,06-41,3%1,26-4%
Ирак0,9351,73-46%0,92+1,6%
ОАЭ0,630,62+1,8%0,9-29,9%
Бразилия1,180,47+ в 2,5 раза1,24-4,8%
Оман0,860,59+45,8%0,63+36,5%
Кувейт0,140,29- в 2 раза0,23-39,1%
Ангола0,570,6-5%0,48+18,8%
Канада0,320,3+6,7%0,26+23,1%
ВСЕГО11,7712,11-2,8%12,53-6,1%

Китай Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

