Китай в I квартале увеличил поставки пива в Россию в 1,4 раза

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Китай в первом квартале 2026 года экспортировал в Россию пива на $10 млн, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее (на $7,1 млн), сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В марте поставки выросли до $4,4 млн с $3,2 млн годом ранее.

Закупки российского пива резко снизились. В первом квартале их объем составил $0,7 млн против $3,5 млн за аналогичный период прошлого года. В марте они упали до $441 тысячи с $1,7 млн в марте 2025 года.

Всего в первом квартале Китай экспортировал пиво в 103 страны. Причем число импортеров увеличилось на 14 стран. Закупки велись в 39 странах против 52 стран год назад.

В числе ведущих экспортеров пива в Китай в первом квартале - Германия (на $9,4 млн), Испания (на $9,1 млн), Нидерланды (на $7,7 млн), Бельгия (на $5,3 млн). Из азиатских стран больше всего пива в Китай отгрузила Япония - на $2,9 млн. Экспортная выручка поставщиков резко сократилась. В частности, Германии - в 2,9 раза, Нидерландов - в полтора раза, Японии - почти наполовину.

В 2024 году Китай импортировал из РФ пива на $17,3 млн, что на 14,4% меньше, чем в 2023 году (на $20,2 млн). Поставки китайского пива в Россию выросли в 1,9 раза, до $29,96 млн с $16,1 млн.