Рынок акций РФ открылся незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник не демонстрирует ярко выраженной динамики на фоне сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, сопровождающейся резкими скачками мировых цен на нефть.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2752,76 пункта (-0,03%). Цены "голубых фишек" демонстрируют смешанную динамику в пределах 0,9%.

Подешевели акции "Русала" (-0,9%), "Полюса" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "ФосАгро" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

Подорожали акции ВТБ (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), МКПАО "ВК" (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%).

Мировые цены на нефть 21 апреля утром умеренно снижаются после заметного роста накануне, который в среднем составил около 6%. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск уменьшилась на 0,61%, до $94,9 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 1,22%, до $88,52 за баррель.

Лишь 16 торговых судов прошли в понедельник через Ормузский пролив, поскольку капитаны и судовладельцы сохраняют осторожность в условиях нестабильного перемирия, сообщает CNN. Ссылаясь на ресурс MarineTraffic, телеканал отмечает, что в понедельник через пролив в Персидский залив прошло девять судов, в том числе два судна под иранским флагом, одно из которых - танкер. Из Персидского в Оманский залив вышло семь судов, включая одно грузовое судно под иранским флагом.

При этом CNN указывает, что эти данные могут быть неполными, поскольку некоторые суда могут отключить транспондеры или изменять сигналы для маскировки местоположения.

Президент США Дональд Трамп в преддверии ожидающихся во вторник переговоров в Исламабаде выразил уверенность, что Иран примет в них участие, и заявил о существовании у него надежды на заключение сделки. "Они будут вести переговоры, а если не будут, то столкнутся с проблемами, которых никогда раньше не видели. (...) Надеюсь, они заключат справедливую сделку и восстановят свою страну", - сказал Трамп в телефонном интервью передаче The John Fredericks Show. Он вновь подчеркнул, что у иранцев "не будет ядерного оружия".

В свою очередь иранская сторона ранее заявляла, что нарушение режима прекращения огня и угрозы со стороны США препятствуют переговорному процессу. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сказал, что Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном под угрозами. "Трамп, вводя блокаду (Ормузского пролива - ИФ) и нарушая режим прекращения огня, пребывая в заблуждении, стремится превратить стол переговоров в стол капитуляции или оправдать возобновление боевых действий. Мы не принимаем переговоры под тенью угроз", - написал Галибаф в соцсети X. По его словам, в Иране за последние две недели, когда действует режим прекращения огня, "подготовились раскрыть новые карты на поле боя".

Трамп заявил, что переговоры США и Ирана в Исламабаде должны стартовать во вторник. По его словам, американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом полетит для этого в столицу Пакистана. Власти этой страны готовятся к визиту в Исламабад переговорщиков из США и Ирана, несмотря на заявления иранской стороны об отказе в участии в переговорах.

Кроме того, в понедельник американский лидер сообщил, что Вашингтон и Тегеран ведут работу над соглашением, которое будет более эффективным, чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года, который, по версии Трампа, позволял Ирану создать ядерное оружие. "Сделка, которую мы делаем с Ираном, намного лучше, чем СВПД (...), одно из худших соглашений, когда-либо заключенных с точки зрения нацбезопасности США. Это был гарантированный путь к ядерному оружию, которого не будет", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Военные действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля. Предыдущий раунд американо-иранских переговоров также проходил в Исламабаде 11 апреля.

Иран не изменил мнения относительно отказа от участия в переговорах с США, так как считает требования Вашингтона на переговорах чрезмерными, а сам процесс на данном этапе неконструктивным, сообщило в понедельник агентство "Тасним". "До тех пор, пока США будут рассматривать этот вопрос нереалистично и подходить к переговорам с теми же просчетами, которые привели к их тяжелому поражению на военной арене, переговоры будут просто пустой тратой времени, и Иран не будет содействовать США в этом затянувшемся процессе", - пишет агентство.

По информации "Таснима", одно из главных препятствий на пути переговоров - блокада США иранских портов. По сведениям агентства, позицию Тегерана по этой проблеме передали пакистанскому посреднику, который заявил в понедельник, что обсудил его с Трампом. Кроме того, пишет агентство, в Иране осознают возможный сценарий, заключающийся в том, что "переговоры являются обманом", и поэтому Тегеран готов к новой военной конфронтации.

Все три основных фондовых индекса США снизились по итогам торгов в понедельник, хотя Dow Jones потерял менее пяти пунктов. Негативное влияние на инвесторов оказали сомнения в возможности достижения мира на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе после очередного витка обострения напряженности между США и Ираном.

При этом аналитик U.S. Bank Wealth Management Том Хайнлин полагает, что хотя рынки и находятся под воздействием новостей с Ближнего Востока, "но сейчас идет сезон отчетности за первый квартал, поэтому возникает вопрос, повлияла ли эта ситуация на реальную экономику". "И пока что от банков поступают сообщения о том, что потребительское кредитование и потребительские расходы выглядят неплохо", - отметил он.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует небольшой рост (+0,14%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 21 апреля.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга, Японии и Южной Кореи подрастают на 0,1-2,3%, в то время как индексы Австралии и материкового Китая опускаются на 0,2-0,4%.