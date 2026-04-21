Brent подешевела до $94,29 за баррель

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром во вторник после резкого подъема по итогам предыдущей сессии, вызванного опасениями провала американо-иранских переговоров.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 по Москве снижается на $1,19 (1,25%), до $94,29 за баррель. В понедельник контракт подорожал $5,1 (5,64%), до $95,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,02 (1,14%), до $88,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла $5,76 (6,87%), до $89,61 за баррель.

На минувших выходных Иран возобновил блокаду Ормузского пролива, а американские военные перехватили сухогруз, шедший в Оманском заливе под иранским флагом. Также президент США Дональд Трамп вновь объявил о готовности Соединенных Штатов нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если сделка по урегулированию конфликта не состоится. Такие события повысили опасения, что сторонам не удастся договориться о продлении перемирия, истекающего 22 апреля.

Тем временем издание New York Post сообщило со ссылкой на американского президента, что делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже вылетела в Исламабад для новых переговоров с Тегераном.

"Накануне рынки энергоносителей выросли после решения Ирана отменить открытие Ормузского пролива, но они все еще торгуются в диапазоне, допускающем оптимизм в отношении американо-иранских переговоров, - написали аналитики ING. - Но мы полагаем, что рынок недооценивает текущие перебои поставок. Есть ощущение, что оптимизм не дает увидеть реальность, в которой существует шок предложения".

По оценкам аналитиков Citi, если пролив будет закрыт еще месяц, мировой рынок недополучит 1,3 млрд баррелей нефти, а цена Brent во втором квартале составит около $110 за баррель.