Brent подорожала до $96,85 за баррель на неопределенности вокруг Ирана

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник на фоне неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке.

Трейдеры ждут нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде. По сообщениям СМИ, Тегеран готовится отправить туда своих представителей, несмотря на предыдущие сигналы об отказе от диалога. Как ожидается, вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетит в Пакистан 21 апреля, а переговоры с Ираном состоятся 22 апреля.

Президент США Дональд Трамп в интервью CNBC выразил надежду, что Вашингтон в скором времени сможет заключить соглашение об урегулировании конфликта с Тегераном. Он заявил при этом, что не желает продлевать режим прекращения огня с Ираном, срок действия которого истекает в среду. Трамп добавил также, что США готовы возобновить военные действия против Ирана, если соглашения не будет.

К 18:10 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,37 (1,43%) до $96,85 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времаени дорожали на бирже NYMEX на $1,41 (1,61%), до $88,83 за баррель.

"Либо мы придем к определенной деэскалации, либо все перерастет в более затяжной кризис, особенно в сфере поставок энергоносителей, - отмечает аналитик Pepperstone Group Дилин Ву. - В ближайшие 24 часа рынок будет крайне чувствительным к любым новостным заголовкам".