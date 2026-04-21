Brent подорожала до $96,85 за баррель на неопределенности вокруг Ирана

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к росту на торгах во вторник на фоне неопределенности в отношении дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке.

Трейдеры ждут нового раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде. По сообщениям СМИ, Тегеран готовится отправить туда своих представителей, несмотря на предыдущие сигналы об отказе от диалога. Как ожидается, вице-президент США Джей Ди Вэнс вылетит в Пакистан 21 апреля, а переговоры с Ираном состоятся 22 апреля.

Президент США Дональд Трамп в интервью CNBC выразил надежду, что Вашингтон в скором времени сможет заключить соглашение об урегулировании конфликта с Тегераном. Он заявил при этом, что не желает продлевать режим прекращения огня с Ираном, срок действия которого истекает в среду. Трамп добавил также, что США готовы возобновить военные действия против Ирана, если соглашения не будет.

К 18:10 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,37 (1,43%) до $96,85 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времаени дорожали на бирже NYMEX на $1,41 (1,61%), до $88,83 за баррель.

"Либо мы придем к определенной деэскалации, либо все перерастет в более затяжной кризис, особенно в сфере поставок энергоносителей, - отмечает аналитик Pepperstone Group Дилин Ву. - В ближайшие 24 часа рынок будет крайне чувствительным к любым новостным заголовкам".

Минэнерго РФ подготовило проекты соглашений с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок

 Минэнерго РФ подготовило проекты соглашений с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок

Brent подорожала до $96,85 за баррель на неопределенности вокруг Ирана

Дальние перелеты из Европы подорожали на $100 на пассажира из-за скачка цен на топливо

Экспорт российского мороженого в Китай в I квартале рухнул в 27 раз до $48 тыс.

 Экспорт российского мороженого в Китай в I квартале рухнул в 27 раз до $48 тыс.

Минэнерго не видит рисков дефицита авиатоплива на рынке РФ

 Минэнерго не видит рисков дефицита авиатоплива на рынке РФ

Основные слушания по иску к владельцам танкеров "Волгонефть" начнутся 24 июня

Telegram оштрафован на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

 Telegram оштрафован на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

EBITDA "Северстали" в I кв. упала 54%, чуть лучше консенсус-прогноза

Удмуртия хочет продать "Ижавиа" и аэропорт Ижевска

Brent подешевела до $94,29 за баррель
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1816 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9073 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов