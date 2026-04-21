"Северсталь" не будет платить дивиденды за I кв. на фоне слабого спроса на сталь и отрицательного FCF

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "Северсталь" не будет выплачивать дивиденды за первый квартал 2026 года, говорится в сообщении компании.

"С учётом слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока в I квартале 2026 года мы приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам периода. Это позволит нам сконцентрироваться на своевременном завершении ключевых стратегических проектов и обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости компании", - сказал гендиректор компании Александр Шевелев, слова которого приводятся в сообщении.

"Северсталь" не начисляла дивиденды в 2025 году, а также не осуществляла выплат за IV квартал 2024 года. Дивидендная политика компании привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF). За I квартал 2026 года FCF был отрицательным и составил минус 40,37 млрд рублей.