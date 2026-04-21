"Северсталь" не будет платить дивиденды за I кв. на фоне слабого спроса на сталь и отрицательного FCF

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "Северсталь" не будет выплачивать дивиденды за первый квартал 2026 года, говорится в сообщении компании.

"С учётом слабого спроса на сталь в России и отрицательного свободного денежного потока в I квартале 2026 года мы приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам периода. Это позволит нам сконцентрироваться на своевременном завершении ключевых стратегических проектов и обеспечении долгосрочной финансовой устойчивости компании", - сказал гендиректор компании Александр Шевелев, слова которого приводятся в сообщении.

"Северсталь" не начисляла дивиденды в 2025 году, а также не осуществляла выплат за IV квартал 2024 года. Дивидендная политика компании привязана к FCF. При коэффициенте чистый долг/EBITDA ниже 0,5х компания может распределить в качестве квартальных дивидендов до 100% чистого потока денежных средств (FCF). За I квартал 2026 года FCF был отрицательным и составил минус 40,37 млрд рублей.

Telegram оштрафован на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

EBITDA "Северстали" в I кв. упала 54%, чуть лучше консенсус-прогноза

Удмуртия хочет продать "Ижавиа" и аэропорт Ижевска

Brent подешевела до $94,29 за баррель

Фондовые индексы США снизились из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке

FAW отзывает в России 14 тыс. грузовиков CA 4180 для устранения нарушений техрегламента

Делегация США во главе с Вэнсом направляется в Исламабад на переговоры с Ираном

В России красная икра с начала года подешевела на 30%

Компания Трампа намерена построить 70-этажный небоскреб в Тбилиси

РФ в марте увеличила экспорт нефти в КНР на 14%

Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1807 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9070 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов