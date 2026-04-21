Поиск

Кабмин РФ поддержал ратификацию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании во вторник поддержало ратификацию соглашения между Евразийским экономическим союзом и Индонезией, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Документ был подписан 21 декабря прошлого года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. "Он устанавливает преференциальный режим торговли для более 98% российского экспорта на рынок четвертой по численности населения страны в мире", - отметили в Минэкономразвития.

"Средний размер пошлин на отечественную продукцию снизится более чем вдвое. По абсолютному большинству позиций пошлина будет нулевой. В том числе на удобрения, черные металлы, алюминий, треску, фасоль, мучные кондитерские изделия, концентраты кофе, каменный уголь, нефтепродукты, лекарства", - напомнили в министерстве.

По оценкам Минэкономразвития, благодаря соглашению российские компании смогут сэкономить до 2,9 млрд руб. в год. "Преференциальный режим будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимной торговли. Ожидается, что к 2030 году она вырастет примерно на 40% к уровню 2025 году", - прогнозируют в министерстве.

Правительство РФ ЕАЭС Индонезия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дальние перелеты из Европы подорожали на $100 на пассажира из-за скачка цен на топливо

Экспорт российского мороженого в Китай в I квартале рухнул в 27 раз до $48 тыс.

 Экспорт российского мороженого в Китай в I квартале рухнул в 27 раз до $48 тыс.

Минэнерго не видит рисков дефицита авиатоплива на рынке РФ

 Минэнерго не видит рисков дефицита авиатоплива на рынке РФ

Основные слушания по иску к владельцам танкеров "Волгонефть" начнутся 24 июня

Telegram оштрафован на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

 Telegram оштрафован на 7 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

EBITDA "Северстали" в I кв. упала 54%, чуть лучше консенсус-прогноза

Удмуртия хочет продать "Ижавиа" и аэропорт Ижевска

Brent подешевела до $94,29 за баррель

Фондовые индексы США снизились из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке

 Фондовые индексы США снизились из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке

FAW отзывает в России 14 тыс. грузовиков CA 4180 для устранения нарушений техрегламента
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9073 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1814 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 138 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов