Кабмин РФ поддержал ратификацию соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ на заседании во вторник поддержало ратификацию соглашения между Евразийским экономическим союзом и Индонезией, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Документ был подписан 21 декабря прошлого года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. "Он устанавливает преференциальный режим торговли для более 98% российского экспорта на рынок четвертой по численности населения страны в мире", - отметили в Минэкономразвития.

"Средний размер пошлин на отечественную продукцию снизится более чем вдвое. По абсолютному большинству позиций пошлина будет нулевой. В том числе на удобрения, черные металлы, алюминий, треску, фасоль, мучные кондитерские изделия, концентраты кофе, каменный уголь, нефтепродукты, лекарства", - напомнили в министерстве.

По оценкам Минэкономразвития, благодаря соглашению российские компании смогут сэкономить до 2,9 млрд руб. в год. "Преференциальный режим будет способствовать дальнейшему наращиванию взаимной торговли. Ожидается, что к 2030 году она вырастет примерно на 40% к уровню 2025 году", - прогнозируют в министерстве.