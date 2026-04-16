MOL вскоре проведет переговоры для завершения сделки по покупке российской доли в NIS

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Представители венгерской MOL в ближайшие дни посетят Белград, чтобы провести переговоры, необходимые для завершения сделки по покупке российской доли в сербской NIS (входит в "Газпром нефть"). Об этом пишут сербские СМИ со ссылкой на первого заместителя премьер-министра Сербии и министра финансов Синиша Мали, который выступал в Вашингтоне.

Мали отметил, что к концу среды ожидает от OFAC США продления лицензии на операционную деятельность NIS (эта лицензия заканчивается 17 апреля).

Министр подчеркнул, что накануне он разговаривал с представителями MOL: "Насколько я понял, представители MOL завтра или послезавтра приедут в Белград. К сожалению, меня там не будет, но министр энергетики и другие будут присутствовать, чтобы завершить все обсуждения и переговоры по документам, необходимым для завершения сделки. Ее крайний срок - 22 мая".

Текущая лицензия на операционную деятельность NIS действует до 17 апреля. NIS регулярно запрашивает OFAC США о возможности продолжать работу, пока идут переговоры о продаже ее акций.

Ранее OFAC по заявке венгерской MOL продлило срок переговоров о приобретении контрольного пакета акций сербской компании NIS до 22 мая 2026 года.

Как сообщалось, MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. В собственности сербских властей находится 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

Как сообщалось, в начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.