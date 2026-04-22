Квота на экспорт удобрений из России в июне-ноябре составит 20 млн т

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило действие квот на экспорт минеральных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина.

Общий объем экспортной квоты составит 20 млн тонн, в том числе для азотных удобрений - более 8,7 млн тонн, для сложных удобрений - более 7 млн тонн.

Квота на вывоз аммиачной селитры, экспорт которой был приостановлен с 21 марта по 21 апреля 2026 года, составит 4,2 млн тонн.

Нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений из России были введены с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Ограничения неоднократно продлевались.

Действующий с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года общий объем квоты на вывоз минудобрений составляет почти 18,7 млн тонн.

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

 Минэнерго РФ подготовило проекты соглашений с нефтяниками о поставках топлива на внутренний рынок

 Экспорт российского мороженого в Китай в I квартале рухнул в 27 раз до $48 тыс.

 Минэнерго не видит рисков дефицита авиатоплива на рынке РФ
