Квота на экспорт удобрений из России в июне-ноябре составит 20 млн т

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило действие квот на экспорт минеральных удобрений на период с 1 июня по 30 ноября 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина.

Общий объем экспортной квоты составит 20 млн тонн, в том числе для азотных удобрений - более 8,7 млн тонн, для сложных удобрений - более 7 млн тонн.

Квота на вывоз аммиачной селитры, экспорт которой был приостановлен с 21 марта по 21 апреля 2026 года, составит 4,2 млн тонн.

Нетарифные квоты на экспорт азотных и сложных удобрений из России были введены с 1 декабря 2021 года в качестве одной из мер по сдерживанию роста цен на продовольствие. Ограничения неоднократно продлевались.

Действующий с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года общий объем квоты на вывоз минудобрений составляет почти 18,7 млн тонн.