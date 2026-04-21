Уорш на посту главы ФРС намерен сохранить независимость от Трампа

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Кевин Уорш, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность председателя Федеральной резервной системы, намерен действовать независимо на этом посту. Он сказал об этом на слушаниях в банковском комитете Сената.

"Для меня честь, что президент выдвинул мою кандидатуру на эту позицию, и я буду действовать независимо в случае утверждения меня в должности председателя ФРС", - ответил он на вопрос сенатора от Луизианы Джона Кеннеди, который спросил, не будет ли он "марионеткой" президента.

"Абсолютно нет", - заявил Уорш.

"Президент никогда не просил меня брать на себя обязательства в отношении каких-либо решений по ставке, - отметил он. - И я бы ни при каких обстоятельствах не согласился на это, если бы он попросил".

В обращении к банковскому комитету Сената Уорш также сделал акцент на важности независимости политики ФРС.

"Я считаю, что независимость денежно-кредитной политики зарабатывается, и более качественные решения принимаются за счет избегания отвлекающих факторов, - заявил он. - Я намерен обеспечить сохранение строго независимой политики ФРС".

Опасения по поводу способности американского ЦБ в будущем проводить политику без влияния со стороны Трампа усилились в связи с давлением президента на нынешнее руководство Федрезерва, которое он многократно призывал к резкому снижению базовой ставки.

Трамп сказал CNBC 21 апреля, что будет разочарован, если Уорш не опустит ставку сразу же, как вступит в должность главы ФРС после его одобрения Сенатом.

Уорш уклонился от ответа на вопрос о том, согласен ли он с призывом Трампа снизить ставку до 1% уже в этом году.

"В отличие от многих моих коллег - как нынешних, так и бывших - я не сторонник политики предварительных сигналов рынку", - сказал он.

Очередное заседание ФРС пройдет 28-29 апреля, и эксперты ждут сохранения ставки на текущем уровне (3,5-3,75%).