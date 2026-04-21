США расширили санкции против Ирана из-за программы вооружений

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - США ввели санкции против физических и юридических лиц, которые, по версии Вашингтона, причастны к оружейным программам Ирана, сообщили в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

"OFAC вводит санкции в отношении 14 физических и юридических лиц, а также воздушных судов, базирующихся в Иране, Турции и ОАЭ, за их участие в закупке или транспортировке вооружений и компонентов вооружений для иранского режима", - говорится в пресс-релизе.

В санкционные списки добавили восемь граждан Ирана, четыре компании из Ирана, Турции и ОАЭ, а также воздушные суда, принадлежащие базирующейся в Тегеране авиакомпании Mahan Air.

По мнению Минфина США, Иран "стремится восстановить свои производственные мощности" и "все больше полагается на барражирующие боеприпасы - беспилотные летательные аппараты серии "Шахед" (...) для нанесения ударов по США и их союзникам, включая энергетические объекты в регионе".