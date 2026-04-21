Пентагон представил детали проекта бюджета на следующий год в размере $1,5 трлн

Бюджет будет на 42% больше прошлогоднего, увеличение расходов на оборону будет рекордным за послевоенное время

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Министерство войны США представило подробную информацию по проекту оборонного бюджета на 2027-й финансовый год в размере $1,5 трлн, что является самым большим увеличением военных расходов за послевоенный период.

Заместитель министра войны Жюль Херст на брифинге в Пентагоне заявил, что бюджет будет на 42% больше, чем в прошлом году. По его словам, это "значительно ускорит развитие оборонно-промышленной базы" за счет расширения производства основных систем вооружения и укрепления цепочек поставок. В прошлом году оборонный бюджет США впервые в истории превысил один триллион долларов.

Херст сообщил, что $750 млрд из будущего бюджета предназначены для создания системы противоракетной обороны "Золотой купол", на закупку кораблей, самолетов и беспилотников, а также развитие оборонно-промышленной базы.

Бюджет предусматривает более $65 млрд на закупку 18 боевых кораблей и 16 вспомогательных судов, что является крупнейшим запросом на строительство кораблей с 1962 года. Он также подразумевает выделение $102 млрд на закупку самолетов, исследования и разработки. В частности, планируется закупить 85 истребителей пятого поколения F-35 и профинансировать разработку истребителя шестого поколения F-47. Около $6,1 млрд запрашивается на производство новых стратегических бомбардировщиков B-21.

Одними из крупнейших будут инвестиции в технологии ведения войны с использованием беспилотников. В бюджете запрашивается $53,6 млрд на автономные платформы беспилотников и логистику, а также $21 млрд на боеприпасы, технологии противодействия беспилотникам и разработки передовых систем.

Бюджетом также предлагаются многолетние контракты на закупку большего количества различных боеприпасов и ударных систем вооружений.

Примечательно, что бюджет не включает финансирование конфликта с Ираном. По словам представителей Пентагона, в этих целях, вероятно, потребуется дополнительный бюджетный запрос для покрытия краткосрочных оперативных расходов и потребностей в пополнении вооружений, возникших в результате конфликта.