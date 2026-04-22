Ушедшие с "Яндекс Путешествий" гостиничные сети вернулись на платформу

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ушедшие с "Яндекс Путешествий" из-за повышения им комиссии крупные гостиничные сети вернулись на платформу, агрегатор также запустит программу поддержки новых отелей и объектов, адаптированных для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил Российский союз туриндустрии.

"Ранее отключившиеся отельные сети вернулись на "Яндекс Путешествия" после достижения договоренностей между сервисом и РСТ о запуске программ поддержки гостиничного бизнеса", - говорится в сообщении.

В феврале 2026 года крупные российские гостиничные сети, среди которых Cosmos Hotel Group, Azimut, "Алеан Collection", Accor, "Мираклеон", группа "Мантера, "Ателика" и другие, объявили о прекращении продаж через "Яндекс Путешествия" из-за повышения им комиссии с 15 до 17%. Сейчас отели этих сетей можно найти в поисковой выдаче агрегатора.

Программа поддержки отелей, запущенная агрегатором, включает три направления. Это запуск мер поддержки новых гостиничных проектов, выходящих на рынок, которые смогут получить снижение комиссии в первые два года работы. Второе - компенсация отельерам программ продвижения на сервисе, третье - упрощение поиска гостиниц, адаптированных для гостей с особенностями здоровья.

