Счетная палата РФ потребовала доработать законопроект о криптовалюте

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Счетная палата направила в Госдуму заключение на законопроект о легализации в РФ цифровых валют, где утверждает, что ведомство наряду с судами, Банком России, Росфинмониторингом, налоговыми органами и рядом других госструктур должно получить доступ к информации о сделках с цифровой валютой, данным о владельцах цифровых прав и операциях по цифровым счетам.

Документ (№ 1194918-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Согласно принятому в первом чтении законопроекту, статьи 24, 29, 35 и 37 формируют закрытые перечни органов, имеющих право на получение сведений о цифровых счетах и операциях по ним, об обладателях цифровых прав и решениях об их выпуске, а также о сделках с цифровой валютой. В эти перечни включены суды, Банк России, Росфинмониторинг, налоговые органы, органы предварительного следствия, а также ряд должностных лиц в рамках антикоррупционных проверок.

В частности, статья 24 регулирует передачу данных о случаях отказа в совершении операций по результатам "цифрового контроля" - проверки цифровой валюты и адресов-идентификаторов на связь с деятельностью, за которую установлена уголовная или административная ответственность.

Статья 29 определяет круг получателей конфиденциальной информации цифрового депозитария - о депонентах и клиентах, о ключах доступа к адресам-идентификаторам, о цифровых счетах и операциях по ним. Эти сведения могут быть предоставлены судам и арбитражным судам, Банку России, органам предварительного следствия (с согласия руководителя следственного органа), органам внутренних дел при осуществлении функций по выявлению и пресечению преступлений в сфере экономики, избирательным комиссиям в рамках контроля за формированием избирательных фондов, а также должностным лицам в рамках антикоррупционных проверок. Отдельно предусмотрено предоставление информации эмитенту цифровых прав для исполнения его обязанностей.

Статья 35 устанавливает перечень органов, которым организация, осуществляющая обмен цифровой валюты, обязана предоставлять имеющуюся информацию о сделках. В этот перечень включены суды, Росфинмониторинг, Банк России, органы принудительного исполнения, налоговые органы, органы предварительного следствия (с согласия руководителя следственного органа), органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (на основании судебного решения), уполномоченные лица в рамках антикоррупционных проверок, а также конкурсные управляющие.

Статья 37 регулирует предоставление оператором размещения цифровых прав информации об обладателях цифровых прав и о решениях о выпуске цифровых прав судам, Росфинмониторингу, ЦБ, органам принудительного исполнения, налоговых органам.

Счетная палата ни в одном из этих перечней не упомянута.

"В целях осуществления Счетной палатой РФ контрольной и экспертно-аналитической деятельности полагаем необходимым включить в указанный перечень органов Счетную палату РФ", - говорится в заключении.

Кроме того, СП полагает, что законопроект требует доработки в части регулирования казначейского цифрового счета. Законопроект предусматривает возможность открытия цифровым депозитарием казначейского счета для учета цифровой валюты (цифровых прав). При этом режим казначейского цифрового счета Бюджетным кодексом РФ в настоящее время не урегулирован, а перечень федеральных законов, подлежащих изменению в связи с принятием закона, не предусматривает внесения поправок в Бюджетный кодекс, отмечается в заключении.

"В связи с изложенным законопроект требует доработки", - говорится в документе.

Как сообщалось, проект закона был принят в первом чтении 21 апреля. Поправки профильный комитет Госдумы - по финансовому рынку - принимает до 4 мая.

