Цена Brent вновь поднялась выше $100 за баррель

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Нефть прибавляет в цене 3% на торгах в среду, Brent вновь торгуется выше отметки в $100 за баррель.

Рост рынка продолжился после публикации данных министерства энергетики США, несмотря на то, что они неожиданно показали увеличение запасов нефти в стране на прошлой неделе.

Коммерческие запасы нефти в Штатах подскочили на 1,93 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics экспертов предполагал их снижение на 1,2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 17 апреля, упали на 4,57 млн баррелей, дистиллятов - на 3,43 млн баррелей.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:10 по Москве составила $101,5 за баррель, что на $3,02 (3,07%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $2,7 (3,01%), до $92,37 за баррель.

Подъему цен способствует сохраняющаяся напряженность на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп накануне объявил о продлении перемирия с Ираном, но сохранил морскую блокаду этой страны.

В среду иранское агентство "Тасним" сообщило со ссылкой на заявление командования ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), что Иран задержал два судна в районе Ормузского пролива. "ВМС КСИР задержали два судна (...), которые создали опасность для безопасного судоходства, двигаясь без необходимого разрешения", - говорится в сообщении.

"Цены на нефть продолжают колебаться, трейдеры реагируют на запутанный и часто противоречивый поток новостей, который подчеркивает глубокое недоверие между Тегераном и Вашингтоном, - говорит аналитик Saxo Bank Оле Хансен. - Оптимизм, который вызывают заголовки, быстро сходит на нет, если он не подкрепляется реальными действиями".

