Росстат сообщил, что начали дешеветь помидоры

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - В России с 14 по 20 апреля фрукты и овощи подешевели на 0,9%, сообщил Росстат.

Снижение ускорилось, неделей ранее эта продукция подешевела на 0,1%.

Цены на огурцы снизились на 4,1% (на 1,3% на предыдущей неделе), бананы - на 1,1% (на 0,3%), лук - на 0,2% (на 0,8%). К подешевевшей продукции прибавились помидоры, цены на которые уменьшились на 1,2% (неделей ранее наблюдался рост на 0,7%). Цены на яблоки не изменились.

Капуста подорожала на 1,1% (на 0,6%), свекла - на 0,6% (на 0,8%), морковь - также на 0,6% (на 0,3%), картофель - на 0,1% (на 0,2%).

В результате с начала года рост цен на помидоры составил 47%, морковь - 34,9%, картофель - 22%, капусту - 21,2%, свеклу - 15,5%, бананы - 7,7%, яблоки - 7,4%, лук - также 7,4%. Цены на огурцы в настоящее время на 6,1% ниже, чем в начале года.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.