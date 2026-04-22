Цены на яйца в РФ с 14 по 20 апреля впервые снизились с конца ноября 2025 года

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Цены на яйца в РФ с 14 по 20 апреля снизились на 0,5%, сообщил Росстат в среду.

Снижение отмечено впервые с конца ноября 2025 года. Но нынешние цены на 22,3% выше, чем в начале текущего года.

Росстат также сообщил, что вареные колбасы, пастеризованное молоко, овощные консервы для детского питания подешевели на 0,3%, мясо кур, творог, ультрапастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, кефир, сметана, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,1%.

В то же время повысились цены на мясные консервы для детского питания - на 0,8%, пшеничную муку - на 0,6%, сахар-песок - на 0,5%, мороженую рыбу, соль - на 0,4%, пшено - на 0,3%, говядину, свинину, сосиски, сардельки, рис - на 0,2%, баранину, подсолнечное масло, ржаной и пшеничный хлеб, гречневую крупу, черный чай - на 0,1%.

В 2025 году продовольственные товары (включая алкогольные напитки) подорожали в РФ на 5,2%.