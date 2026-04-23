ЕС ввел санкции против "Башнефти", "Славнефти" и 12 российских НПЗ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Европейский союз включил в очередной санкционный пакет ряд крупных компаний, связанных с российским нефтегазовым сектором, следует из публикации в официальном журнале ЕС.

В частности, ограничения введены против компаний "Башнефть" и "Славнефть" (а также ее дочерних структур "Красноярскнефтегаза" и "Мегионнефтегаза").

Санкции введены против 12 российских НПЗ: Ачинского, Комсомольского, Рязанского, Сызранского, Туапсинского НПЗ и Ангарского НХК "Роснефти"; Волгоградского, Нижегородского, Ухтинского НПЗ "Пермнефтеоргсинтеза" "ЛУКОЙЛа"; Афипского НПЗ "ФортеИнвеста"; "Ярославнефтеоргсинтеза" (ЯНОС) "Славнефти".

Также под ограничения попали "Газпромнефть Марин Бункер", "Роснефтефлот" и "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть".

Санкции введены и против ряда структур "Газпрома": "Газпром СПГ Технологии" и "Газпром флот", которая эксплуатирует ряд судов для перевозки сжиженного природного газа. Кроме того, ограничения распространены на крупного строительного подрядчика монополии - "Газстройпром", а также одного из ведущих производителей буровых долот в РФ - "Волгабурмаш".

В санкционном списке теперь упомянут и известный российский финансист Илья Щербович и основанная им United Capital Partners, которая является совладельцем индийской нефтеперерабатывающей Nayara. Также в санкции ЕС введены против четырех эмиратских судовладельцев: Altrum Group, Centauri Services LLC, Lumen Ship Management и Lark Shipmanagement.

Под ограничения Евросоюза попала и "Белорусская нефтяная компания" - ведущий экспортер нефтепродуктов из республики.

