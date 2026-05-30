Украина ввела санкции против двух белорусских предприятий

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Украина ввела санкции против Белорусской нефтяной компании и белорусско-китайского предприятия "Волат-Санцзян", сообщили в субботу украинские СМИ.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа, которыми ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно синхронизации санкций с решениями Европейского союза", - говорится в сообщении.

Согласно указанным документам, в частности, вводятся рестрикции в отношении закрытого акционерного общества "Белорусская нефтяная компания" (БНК) и совместного общества с ограниченной ответственностью "Волат-Санцзян".

В апреле эти компании попали в санкционный список Евросоюза в рамках 20-го пакета антироссийских санкций. В обосновании ко включению в него БКК говорилось, что являясь ведущим белорусским экспортером нефти, компания "по своей структуре собственности контролируется правительством Беларуси". Поводом для введения санкций ЕС против "Волат-Санцзян" называлось то, что предприятие "является частью военно-промышленного комплекса Беларуси и поддерживает его, участвуя в разработке, производстве и поставке военной техники и оборудования".

Санкции включают блокировку активов, приостановку лицензий и торговых соглашений, запрет на передачу технологий и интеллектуальной собственности, другие ограничения. В случае физлиц рестрикции предусматривают блокировку активов, запрет на участие в бизнесе и госзакупках, а также на въезд на территорию Украины.

Украина Владимир Зеленский ЕС Евросоюз Белоруссия Белорусская нефтяная компания Волат-Санцзян
