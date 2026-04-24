"СПБ биржа" продолжает работу по разблокировке клиентских активов

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" продолжает работать над разблокировкой клиентских активов, замороженных после введения американских санкций, заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Гонконгские акции пока действительно остаются заблокированными. Напомню, что торги этими бумагами были приостановлены после того, как "Санкт-Петербургская биржа" попала в санкционные списки. Иностранные депозитарии, которые были задействованы в цепочке учета, хранения этих бумаг, тоже приостановили проведение расчетных операций. По моей информации, биржа продолжает вести работу по разблокировке ценных бумаг своих клиентов, проводит необходимые комплаенс-процедуры c депозитариями. Поэтому могу сказать о статусе: эта работа ведется, продолжается", - сказала она, отвечая на вопрос о судьбе замороженных гонконгских ценных бумаг.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в ноябре 2023 года внесло "СПБ биржу" в санкционный список. После этого торги иностранными бумагами на ней были приостановлены, а активы инвесторов оказались заблокированы. Как поясняла биржа, зарубежные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за опасений ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.

Расчетный депозитарий "СПБ биржи" - СПБ банк - подал в OFAC обращение для разблокировки активов клиентов в мае 2024 года. Осенью 2025 года гендиректор торговой площадки Евгений Сердюков говорил, что ответа на него пока нет.

Биржа отмечала, что международные консультанты площадки полагают, что разблокировка гонконгских активов возможна без получения лицензий OFAC после проведения необходимого санкционного аудита.

"СПБ биржа" запустила торги бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже в июне 2022 года. На начало ноября 2023 года инвесторам были доступны 115 таких акций. Всего до попадания под санкции США на бирже обращались свыше 2000 акций и депозитарных расписок международных компаний, а также ETF.