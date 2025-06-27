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"СПБ биржа" планирует запустить торги заблокированными иностранными акциями

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Комитет по развитию рынков "СПБ биржи" поддержал решение начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами, заявил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков.

"Брокеры и их клиенты-инвесторы получат возможность заключать сделки с иностранными ценными бумаги, торги которыми были приостановлены после введения санкций в отношении "СПБ биржи". Торги будут проводиться с использованием только российского пула ликвидности "СПБ биржи". Нетто-позиция СПБ банка по иностранным ценным бумагам в вышестоящем депозитарии меняться не будет. То есть все расчеты будут проходить только внутри СПБ банка", - сказал Сердюков в ходе годового собрания акционеров биржи.

Торги заблокированными бумагами планируется проводить в основную сессию - с 10.00 до 19.00 по московскому времени. Сделки и расчеты будут проходить в рублях.

"Консультации с участниками торгов по механизмам запуска торгов продолжаются", - отметил Сердюков.

По мнению юристов Delсredere, такие торги не нарушают санкционное регулирование США и не влекут рисков вторичных санкций для их участников, поскольку "СПБ биржа" и СПБ банк не будут взимать какую-либо плату за свои услуги, добавил он.

Глава биржи подчеркнул, что в случае приобретения заблокированных бумаг инвестор по-прежнему останется временно ограничен в реализации своих прав. "В частности, получить инвестиционный доход, например, дивиденды, а также осуществлять любые сделки с иностранными бумагами за пределами российской юрисдикции по причине их заблокированного статуса, если только он не получит лицензию OFAC", - продолжил Сердюков.

Планируется, что на первом этапе инвесторам будут доступны акции с первичным листингом в США, в цепочке хранения которых нет Национального расчетного депозитария (НРД).

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в ноябре 2023 года внесло "СПБ биржу" в санкционный список. После этого торги иностранными бумагами на ней были приостановлены, а активы инвесторов оказались заблокированы. Как поясняла биржа, зарубежные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за опасений ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.

OFAC СПБ биржа США Евгений Сердюков
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