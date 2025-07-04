"СПБ биржа" надеется запустить торги заблокированными акциями летом

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" надеется начать торги заблокированными иностранными ценными бумагами до конца лета, сообщил журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков.

"Ведем внутренние переговоры, прежде всего с участниками рынка. Выносили уже два раза на комитет по развитию рынка. С одной стороны, явно есть спрос у покупателей на заблокированные активы, которые хотят приобрести их и попробовать получить лицензию на разблокировку. Явно есть спрос на то, чтобы продать эти ценные бумаги, пусть даже с дисконтом", - сказал он.

"Но есть ряд проблем. Во-первых, не хотим навредить тем, кто заблокирован и не хочет участвовать в этих торгах. Не хотим подвергать их рискам, что они не будут разблокированы. Во-вторых, если торги OTC, значит возникает налог на материальную выгоду у покупателей, а если торги биржевые, то могут возникнуть проблемы с переоценкой активов, например, у управляющих компаний", - отметил он.

Сейчас, по его словам, биржа проводит обсуждения с регулятором, "чтобы удовлетворить всех". "Очень надеюсь, что летом все получится", - заключил глава "СПБ биржи".

Ранее Сердюков сообщал, что торги заблокированными бумагами будут проводиться с использованием только российского пула ликвидности "СПБ биржи". "Нетто-позиция СПБ банка по иностранным ценным бумагам в вышестоящем депозитарии меняться не будет. То есть все расчеты будут проходить только внутри СПБ банка", - уточнял он.

Торги заблокированными бумагами планируется проводить в основную сессию - с 10:00 до 19:00 мск. Сделки и расчеты будут проходить в рублях.

По мнению юристов Delсredere, такие торги не нарушают санкционное регулирование США и не влекут рисков вторичных санкций для их участников, поскольку "СПБ биржа" и СПБ банк не будут взимать плату за свои услуги.

Планируется, что на первом этапе инвесторам будут доступны акции с первичным листингом в США, в цепочке хранения которых нет НРД.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) в ноябре 2023 года внесло "СПБ биржу" в санкционный список. После этого торги иностранными бумагами на ней были приостановлены, а активы инвесторов оказались заблокированы. Как поясняла биржа, зарубежные контрагенты, в том числе из дружественных юрисдикций, приостановили взаимодействие с торговой площадкой из-за опасений ответственности за нарушение санкционного режима США, включая применение вторичных санкций.