ВТБ собирается еще секьюритизировать потребкредиты

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ собирается проводить дополнительные сделки по секьюритизации потребительских кредитов, возможное ужесточение регулирования на эти планы не окажет влияния, заявил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"На нас это (регулирование - ИФ) влияния не окажет, потому что мы не намереваемся покупать секьюритизированные активы. Мы, по крайней мере, в 2026 году чистый продавец. В последующих сделках, которые у нас еще есть в пайплайне, наверное, на потенциальных покупателей это регулирование окажет влияние, что может быть учтено в цене, но не поставит крест на последующих сделках, которые мы планируем", - сказал он.

Банк России в начале апреля сообщил о планах ввести макропруденциальные надбавки по вложениям банков в облигации, обеспеченные выплатами по потребительским кредитам. Регулятор отметил, что в отдельных случаях при размещении банками обеспеченных платежами по потребкредитам облигаций существенную их часть выкупают другие кредитные организации. "Поскольку по таким облигациям макропруденциальные надбавки не применяются, это, по сути, означает, что банки обмениваются портфелями кредитов, снижая тем самым нагрузку на капитал, которую создают надбавки по кредитам. Чтобы остановить распространение таких практик, вносятся уточнения в порядок применения надбавок", - пояснил тогда ЦБ.

Пьянов отметил, что изменения главным образом окажут влияние на банки, выкупающие такие бумаги. "Это нормальная ситуация, когда новые креативные практики, такие массивные для рынка, вызывают пристальное внимание и корректировку регулирования", - добавил он.

ВТБ собирался до 1 апреля секьюритизировать потребкредиты на 300 млрд рублей (что соответствует порядка 500 млрд рублей взвешенных по риску активов и 50 млрд рублей экономии капитала).

Пьянов не сообщил, сколько еще потребкредитов банк в 2026 году рассчитывает секьюритизировать. "Вот 300 млрд рублей я пообещал, сделал. Если я сейчас скажу, я рискую не выполнить, могу ошибиться. План на весь год мы первой сделкой выполнили, она была единственная в капитальном плане. Всё остальное является дополнительным бонусом со стороны нашего розничного бизнеса и бизнеса секьюритизации", - пояснил первый зампред правления ВТБ.