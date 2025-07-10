Яндекс банк планирует секьюритизировать портфель потребкредитов объемом до 10 млрд рублей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Яндекс банк планирует секьюритизировать портфель потребительских кредитов на сумму до 10 млрд рублей, следует из сообщения рейтингового агентства АКРА.

Агентство присвоило старшему траншу облигаций ООО "СФО сплит финанс" (эмитент - ИФ) с залоговым обеспечением денежными требованиями ожидаемый кредитный рейтинг на уровне eAAA(ru.sf). Планируемая дата погашения займа - 29 августа 2029 года. Оригинатором портфеля потребкредитов в рамках сделки выступит Яндекс банк.

АКРА напоминает, что данная сделка является второй эмиссией облигаций с залогом, обеспеченной портфелем потребительских кредитов, выданных Яндекс банком заемщикам - физическим лицам. Агентство подчеркивает, что сделка не предусматривает компенсацию потерь за счет государственного бюджета или внешних гарантий третьих сторон.

В роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае наступления события замены обслуживающего агента, выступает ООО "Яндекс Пэй" или ООО "Финансовые и платежные технологии".

По мнению АКРА, структура данной сделки позволяет своевременно осуществлять выплату купонных платежей и погашение номинальной стоимости облигаций в течение всего срока их жизни до наступления юридически закрепленного эмиссионной документацией крайнего срока погашения.

Банк России в конце июня зарегистрировал программу облигаций ООО "СФО сплит финанс" объемом 100 млрд рублей. В рамках 5-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 5 лет.

Сейчас в обращении находится выпуск бондов Яндекс банка с залоговым обеспечением денежными требованиями, эмитентом которого выступило ООО "СФО сплит финанс 1", на 7,7 млрд рублей.