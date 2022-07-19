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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

ВТБ секьюритизирует портфель потребительских кредитов на 100 млрд рублей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - ВТБ в IV квартале 2022 года планирует разместить выпуск облигаций, обеспеченных портфелем потребительских кредитов, сообщил зампред правления банка Анатолий Печатников телеканалу "Россия 24".

Секьюритизировать портфель потребкредитов ВТБ планирует в рамках программы облигаций на 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Продажа бумаг будет проводиться траншами, первый из которых объемом 10 млрд рублей планируется разместить в четвертом квартале 2022 года.

Предполагается, что с учетом нового выпуска общий объем секьюритизации кредитного портфеля ВТБ достигнет 895 млрд рублей.

Новый выпуск ценных бумаг ВТБ будет ориентирован на выкуп физлицами, отметил Печатников.

ВТБ закрыл первую сделку по секьюритизации потребительских кредитов в октябре 2021 года.

ВТБ Анатолий Печатников
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