"АЛРОСА" замедлит реализацию проекта восстановления рудника "Мир"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "АЛРОСА" на фоне кризиса на алмазном рынке замедлит реализацию ключевого проекта развития – проекта "Мир-Глубокий", сообщил "Интерфаксу" глава Якутии Айсен Николаев.

"Мы считаем, что надолго отказаться от этих проектов не получится. По "Мир-Глубокий" решение принято, а возникшая сейчас пауза направлена на доработку всей проектно-сметной документации, чтобы ничего не устарело", - сказал он.

По "Миру" замедление будет относительно небольшим, отметил Николаев. В любом случае ввод рудника за горизонтом 30-го года, напомнил он.

"АЛРОСА" начала подготовительные работы по строительству подземного рудника "Мир-Глубокий" в конце 2023 года. Объем инвестиций в строительство объектов рудника "Мир-Глубокий" оценивался в 121,5 млрд рублей.

Рудник "Мир" в 2017 году был затоплен в результате аварии, когда в шахту прорвалась вода из расположенного наверху отработанного карьера. Руда месторождения "Мир" отличается большим содержанием высококачественных алмазов. На рудник "Мир" до аварии приходилось более 10% добычи по группе "АЛРОСА".

"Что касается "Юбилейной", как такового проекта еще нет, мы еще в самом начале пути. Мы никогда не говорили о каких-то конкретных сроках реализации, хотя республика Саха Якутия всегда выступала за ускоренный подход к реализации этого проекта", - заявил Николаев.

Между тем, "АЛРОСА" в сентябре прошлого года сообщала о том, что инвесткомитет "АЛРОСА" утвердил инвестиционный проект по отработке запасов на глубоких горизонтах трубки "Удачная", на котором сегодня добывают более 10% российских алмазов. Реализация проекта позволит увеличить срок отработки месторождения как минимум до 2055 года при ежегодной добыче свыше 4 млн тонн алмазоносной руды. Объем инвестиций оценивается в 20 млрд рублей. Прибыль после ввода рудника может составить почти в 6 млрд рублей в год, говорил гендиректор "АЛРОСА" Павел Маринычев. Проект отработки глубоких горизонтов получил все необходимые положительные заключения Главгосэкспертизы, утверждено ТЭО, сообщала компания.