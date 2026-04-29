Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3%

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду умеренно растет в рамках коррекции на фоне смешанных сигналов с мировых фондовых площадок и дорожающей нефти (июньский фьючерс на Brent превысил $112 за баррель) из-за продолжающейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2704,56 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1140,64 пункта (+0,3%). Лидируют в росте акции МКБ (+2,5%), "ФосАгро" (+1%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 апреля, составляет 74,6947 руб. (-11,34 копейки).

Подорожали также акции "Интер РАО" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,5% "префы"), "Норникеля" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%).

Сбербанк в I квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,5% - до 507,9 млрд рублей по сравнению с 436,1 млрд рублей прибыли за аналогичный период 2025 года, говорится в сообщении банка. Результат превзошел консенсус-прогноз аналитиков, предполагавший рост чистой прибыли банка в январе-марте 2026 года на 15,8% - до 505 млрд рублей.

Подешевели акции "Русала" (-1%), "Татнефти" (-0,8%), "Роснефти" (-0,4%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, в последние недели глава Белого дома высказывался в поддержку усиления давления на экономику Исламской республики за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из иранских портов. По мнению Трампа, альтернативные варианты - возобновление бомбардировок или отказ от конфликта - несут для Вашингтона больше рисков, чем продолжение блокады.

WSJ отмечает, что президент получает противоречивые рекомендации относительно дальнейших действий. Часть чиновников призывает усилить давление на Тегеран, другие выражают опасения, что сохранение Ормузского пролива закрытым или продолжение боевых действий может негативно отразиться на американской экономике и повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс для республиканцев.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов из-за американской блокады. По данным военных, корабли и вертолеты ВМС США с начала операции перехватили уже 39 торговых судов, связанных с Ираном, которые направлялись в иранские порты или выходили из них.

Соединенные Штаты больше не могут диктовать условия другим странам, в том числе Ирану, заявил представитель министерства обороны Исламской республики Реза Талаи-Ник, передает государственное телевидение. "США больше не в состоянии диктовать свою политику независимым государствам", - сказал он, указывая на стойкость Ирана в ходе военных действий. Представитель Минобороны Ирана добавил, что Вашингтону "придется отказаться от своих незаконных и иррациональных требований", которые он выдвигает для достижения мирного соглашения.

Ранее представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что Тегеран не считает войну с США и Израилем оконченной, поскольку военная обстановка все еще сохраняется. По его словам, если США и Израиль снова совершат нападение и поставят под угрозу безопасность Ирана, они определенно столкнутся с более жестким ответом, чем раньше.

В Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с праздником по случаю Дня Сёва, австралийский индекс ASX просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

Потребительские цены в Австралии в марте увеличились на 4,6% в годовом выражении, сообщило статуправление. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,7% в феврале и стала максимальной за 2,5 года (с сентября 2023 года). Между тем аналитики в среднем прогнозировали еще более значительное повышение темпов роста - до 4,8%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в среду цены продолжают рост. В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке, где попытки урегулирования американо-иранского конфликта зашли в тупик.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в среду составила $112,25 за баррель (+0,9% и +2,8% во вторник), июньская цена фьючерса на WTI - $100,56 за баррель (+0,6% и +3,7% накануне).

Власти Объединенных Арабских Эмиратов накануне объявили о намерении выйти с 1 мая из организации ОПЕК и соглашения ОПЕК+. В официальном заявлении отмечается, что это решение принято в результате "всестороннего пересмотра производственной политики" и основано на "приверженности эффективному содействию удовлетворению насущных потребностей рынка".

Выход ОАЭ из альянса позволит этой стране добывать больше нефти, чем предусмотрено текущими квотами ОПЕК, отмечает WSJ.

По мнению аналитика IG Алекса Рудольфа, решение ОАЭ "может подорвать сплоченность группы, создать внутренний хаос и ослабить способность членов ОПЕК+ координировать позиции по вопросам добычи нефти и геополитики".

Американский институт нефти (API) сообщил во вторник, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,79 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста на 300 тыс. баррелей. Данные Минэнерго США по запасам нефти, более важные для рынка, выйдут в среду в 17:30 по московскому времени.