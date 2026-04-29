WSJ сообщила о поручении Трампа готовиться к затяжной блокаде Ирана

Альтернативные варианты, по мнению Трампа, несут больше рисков для Вашингтона

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, в последние недели глава Белого дома высказывался в поддержку усиления давления на экономику Исламской Республики за счет недопущения выхода судов, включая танкеры с нефтью, из иранских портов. По мнению Трампа, альтернативные варианты, включая возобновление бомбардировок или отказ от конфликта, несут для Вашингтона больше рисков, чем продолжение блокады.

WSJ отмечает, что президент получает противоречивые рекомендации относительно дальнейших действий. Часть чиновников призывает усилить давление на Тегеран, другие выражают опасения, что сохранение Ормузского пролива закрытым или продолжение боевых действий может негативно отразиться на американской экономике и повлиять на исход промежуточных выборов в Конгресс для республиканцев.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 судов из-за американской блокады. По данным военных, корабли и вертолеты ВМС США с начала операции перехватили уже 39 торговых судов, связанных с Ираном, которые направлялись в иранские порты или выходили из них.

28 апреля The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Трамп не примет последнее предложение Ирана, предусматривающее открытие Ормузского пролива, но оставляющее вопрос о его ядерной программе для последующих переговоров. По данным СМИ, Вашингтон, в ближайшее время может представить свой ответ Тегерану.

Хроника 28 февраля – 29 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Вашингтон Иран Ормузский пролив
