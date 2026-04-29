Сводный индекс доверия в еврозоне в апреле упал до минимума с ноября 2020 года

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в апреле упал до 93 пунктов, сообщается в отчете Европейской комиссии.

Это минимальный уровень с ноября 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, в марте значение индикатора составляло 96,2 пункта, а не 96,6 пункта, как было объявлено ранее.

Аналитики в среднем ожидали снижения в текущем месяце до 95,2 пункта, по данным Trading Economics.

Год назад (в апреле 2025 года) индекс находился на отметке 94,4 пункта.

Подындекс потребительского доверия в текущем месяце опустился до минус 20,6 пункта по сравнению с минус 16,3 пункта в марте. Индикатор инфляционных ожиданий среди европейцев вырос до 49,1 пункта с 43,5 пункта.

Подындекс доверия в промышленном секторе еврозоны уменьшился до минус 7,7 пункта с минус 7 пунктов в прошлом месяце, в строительной отрасли - до минус 2,4 пункта с минус 2,1 пункта, в сфере розничной торговли - до минус 9,9 пункта с минус 7,6 пункта. Показатель в сфере услуг снизился до 0,9 пункта с 4,1 пункта.