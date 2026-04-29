РЖД повторно выставили на продажу Рижский вокзал в Москве за 4 млрд рублей

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - РЖД повторно выставили на продажу принадлежащий компании комплекс зданий Рижского вокзала в Москве, сообщает сайт имущества компании.

"Предлагаются к приобретению здания Рижского вокзала Москвы. Здания вокзала длительное время не используются для осуществления пассажирских перевозок, что открывает возможность для их адаптации под новые цели эксплуатации", - говорится в объявлении.

В состав лота, как и на предыдущих торгах, входят здание вокзала 1901 года постройки площадью 3,9 тысячи кв. м, нежилое здание 1929 года постройки площадью 3,9 тысячи кв.м, а также коммуникации. Покупателю также будет предоставлен в долгосрочную аренду земельный участок площадью 13,7 тысячи кв.м.

Стартовая цена лота, также как и ранее составляет 4 млрд рублей. Заявки на участие в повторных торгах принимаются до 1 июня, аукцион запланирован на 10 июня.

27 апреля РЖД признали несостоявшимися объявленные в начале марта торги по продаже Рижского вокзала из-за отсутствия заявок.

Правительство одобрило продажу вокзала в феврале. Осенью 2024 года совет директоров РЖД предварительно одобрил эту сделку.