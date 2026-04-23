Наводнение привело к снижению спроса на путешествия в Дагестан на майские праздники

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Последствия наводнения в Дагестане еще устраняют, эта ситуация отразилась на туристическом спросе в регион, в частности, на майские праздники, сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

"Мы надеемся, что туристы приедут в Дагестан, хотя, безусловно, природные катаклизмы серьезно влияют на турпоток. И та природная стихия, которая прошла через Дагестан, внесла свои коррективы в спрос на регион. Интерес есть, но спрос пока не отражает стремления туристов", - сказал Барзыкин на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что Дагестан прикладывает много усилий по борьбе с последствиями наводнения и есть надежда, что к летнему сезону туротрасль справится с этими проблемами и регион сможет принимать путешественников.

"Мы знаем, что Дагестан, особенно последние три года, - это одно из самых быстрорастущих направлений по числу туристов. У республики один из лучших показателей по Российской Федерации", - добавил эксперт.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. По последним данным, подтопленными оказались 9 825 жилых домов. Поврежденными признано 7 126 жилых домов. Жертвами наводнения стали шесть человек, более 6,2 тыс. пострадали.

В среду правительство Дагестана заявило, что последствия паводков планируется ликвидировать до начала туристического сезона, в том числе будет организован сбор и вывоз мусора на туристических локациях.

Ранее сообщалось, что туроператоры рассчитывают на восстановление спроса на путешествия в Дагестан к началу высокого летнего сезона, продажи туров на этот период не снижаются и аннуляций нет.

Последствия ливневых дождей в Дагестане

10
Добровольцы сносят остатки стен дома, разрушенного наводнением, в поселке Мамедкала в Дербентском районе
