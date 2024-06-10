Капвложения группы "Газпром" в 2023 году составили 3,12 трлн рублей

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Объем капитальных вложений Группы "Газпром" в 2023 году составил 3 118,6 млрд рублей, сказано в годовом отчете концерна.

Ранее компания выступала с единственным ориентиром этого показателя - в мае 2023 года - в размере 3 056,208 млрд руб.; дальнейших уточнений до сих пор не было.

В 2022 году фактический объем капитальных вложений группы составил 2 841,8 млрд рублей. Единственная предварительная оценка этой цифры была в апреле 2022 года - 2 258,026 млрд руб.

Инвестиции 2024 года на данный момент оцениваются в 2 572,8 млрд руб.

В отчете отмечается: "Проведенная работа над балансировкой капитальных затрат позволила Группе продолжить последовательную реализацию ключевых проектов, в числе которых комплексное развитие газопровода "Сила Сибири" и его опорных месторождений, расширение Ямальского центра газодобычи".

В 2023 году капитальные вложения Газпрома были направлены в первую очередь на реализацию следующих проектов по основным видам деятельности. В добыче газа: эксплуатационное бурение и обустройство Ковыктинского ГКМ, Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ), Харасавэйского ГКМ; эксплуатационное бурение и дообустройство Бованенковского НГКМ, обустройство Киринского ГКМ; дообустройство второго опытного участка ачимовских залежей Уренгойского НГКМ; реализация совместного проекта освоения Семаковского газового месторождения.

В добыче нефти и газового конденсата: реализация инвестиционных проектов на традиционных активах "Газпром нефти"; обустройство участка 3A ачимовских отложений и нефтяных оторочек Уренгойского НГКМ, неоком-юрских залежей Бованенковского НГКМ и Харасавэйского ГКМ; обустройство залежей углеводородов на Ен-Яхинском НГКМ и Песцовом НГКМ (валанжин), а также нефтяных залежей Западно-Таркосалинского НГКМ; разработка Новопортовского НГКМ.

В транспортировке газа: продолжение строительства МГ "Сила Сибири"; реализация проектов реконструкции ГТС в целях обеспечения поставок этансодержащего газа от месторождений Надым-Пур-Тазовского региона до побережья Балтийского моря; расширение ЕСГ в юго-западных регионах России; строительство объектов газификации и газоснабжения регионов (новое строительство, расширение и реконструкция газопроводов-отводов и ГРС); реконструкция, модернизация и техническое перевооружение объектов газотранспортной инфраструктуры, в том числе "запертых" ГРС, мощности которых полностью задействованы; продолжение строительства компрессорных мощностей на МГ "Бованенково - Ухта - 2".

В хранении газа: строительство объектов Волгоградского, Калининградского, Пунгинского ПХГ, Удмуртского резервирующего комплекса ПХГ; реконструкция, техническое перевооружение объектов Песчано-Уметского, Елшано-Курдюмского, Степновского, Северо-Ставропольского ПХГ, реконструкция скважин Песчано-Уметского, Степновского, Щелковского комплексов ПХГ.