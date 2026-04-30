"Мостотрест" увеличил годовую чистую прибыль по МСФО почти в шесть раз

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Мостотрест" по МСФО в 2025 году выросла в 5,9 раза, до 646,5 млн рублей, сообщила компания.

Выручка увеличилась в 2,1 раза, до 7,8 млрд рублей. Себестоимость продаж составила 6,5 млрд рублей (+60%). Валовая прибыль была на уровне почти 1,4 млрд рублей против 344 млн рублей валового убытка в позапрошлом году. Операционная прибыль компании за прошлый год - 758,1 млн рублей против 1,2 млрд операционного убытка соответственно.

Давление на финансовые результаты "Мостотреста" оказал, в частности, рост финансовых расходов выше 1,7 млрд рублей с 195,5 млн рублей на конец 2024 года. Основной вклад в этот рост (более 1,6 млрд рублей) внесла амортизация дисконта по финансовым обязательствам.

Дебиторская задолженность "Мостотреста" по договорам строительного подряда за год выросла до 4,8 млрд рублей с 3,4 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства компании выросли в 3,1 раза, превысив 1,6 млрд рублей. Краткосрочные обязательства увеличились на 12,7%, до 18,5 млрд рублей, в том числе обязательства по договорам с заказчиками - на 10,4%, до 15 млрд рублей.

"Мостотрест" в отчетности сообщает, что в 2025 году продал имевшиеся на его балансе 1,695 млн акций Сбербанка, которые оценивались в 473,6 млн рублей. Бумаги были проданы еще в первом полугодии.

"Мостотрест" существенно сократил масштабы деятельности после реорганизации 2020 года. Из группы в ходе реорганизации были выделены основные производственные активы, впоследствии вошедшие в АО "Дороги и мосты", которое стало частью инфраструктурного холдинга "Нацпроектстрой". Численность сотрудников "Мостотреста" в результате тех процедур упала с почти 16 тыс. до примерно 300 человек. Оставаясь отдельной самостоятельной компанией, "Мостотрест" продолжает работу на рынке, специализируясь на строительстве инженерных и других транспортных сооружений.

Владельцем 97% акций "Мостотреста", согласно отчетности компании, на конец 2024 года было неназванное российское ООО. Ранее в отчетах группы сообщалось, что владельцем 97% было ООО "Стройпроектхолдинг" Аркадия Ротенберга. Оставшиеся 3% акций "Мостотреста" находятся в свободном обращении.